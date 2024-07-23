Россияне ударили "Искандером" по Лиману: два человека погибли, есть раненые – фото

Последствия атаки (Фото: Донецкая областная прокуратура)

Вечером 23 июля россияне нанесли ракетный удар по городу Лиман, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.

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По информации ведомства, около 17:20 оккупанты ударили по жилому кварталу, где погибли двое местных жителей 58 и 66 лет. Также ранения получили две женщины 50 и 74 лет и 51-летний мужчина. Предварительно, оккупанты использовали для атаки "Искандер".

Кроме того, около 18:00 оккупанты ударили FPV-дроном по Новогродовской общине. Травмированы трое людей в возрасте от 49 до 68 лет. Повреждены около 15 жилых домов и автомобиль.

Правоохранители начали досудебные расследования по уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны, отметили в прокуратуре.

Фото: Донецкая областная прокуратура

Фото: Донецкая областная прокуратура

Фото: Донецкая областная прокуратура

18 июля российские войска атаковали Донецкую область из разнокалиберного оружия, убив пятерых человек и ранив еще троих.

23 июля в Марганце Днепропетровской области российские захватчики ударили беспилотником по дому семейного типа – трое детей получили ранения

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