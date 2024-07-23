Росіяни вдарили "Іскандером" по Лиману: двоє людей загинули, є поранені – фото

Наслідки атаки (Фото: Донецька обласна прокуратура)

Увечері 23 липня росіяни завдали ракетного удару по місту Лиман, унаслідок чого загинули двоє людей. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

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За інформацією відомства, близько 17:20 окупанти вдарили по житловому кварталу, де загинули двоє місцевих мешканців 58 та 66 років. Також поранення отримали двоє жінок 50 і 74 років та 51-річний чоловік. Попередньо, окупанти використали для атаки "Іскандер".

Крім того, близько 18:00 окупанти вдарили FPV-дроном по Новогродівській громаді. Травмовано трьох людей віком від 49 до 68 років. Пошкоджено близько 15 житлових будинків й автомобіль.

Правоохоронці розпочали досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни, зазначили в прокуратурі.

Фото: Донецька обласна прокуратура

Фото: Донецька обласна прокуратура

Фото: Донецька обласна прокуратура

18 липня російські війська атакували Донеччину з різнокаліберної зброї, вбивши п’ятьох людей та поранивши ще трьох.

23 липня у Марганці Дніпропетровської області російські загарбники вдарили безпілотником по будинку сімейного типу – троє дітей отримали поранення.

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