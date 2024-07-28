Россияне с утра бьют по Херсонщине: в Камышанах есть раненые, в том числе дети

Обстрел Херсонской области (Иллюстративное фото: Нацполиция)

С утра 28 июля российские войска бьют по Херсонской области. В результате обстрела села Камышаны ранения получили шесть человек. Об этом сообщили Херсонская областная военная администрация и Офис генерального прокурора.

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По данным ОВА, взрывную травму, ранение лица, туловища, рук и ног получила 32-летняя женщина. Также пострадали ее дети: 10-летняя девочка и 15-летний мальчик. У девочки – взрывная травма и сотрясение головного мозга. У мальчика диагностировали еще травму живота и ранение ноги.

Среди пострадавших – 75-летняя женщина, у нее взрывная и черепно-мозговая травма, а также контузия.

ОГП уточнил, что россияне атаковали Камышаны около 07:00 в воскресенье, 28 июля.

Прокуратура сообщила, что по состоянию на 09:35 известно о пяти пострадавших мирных жителях. Среди них трое несовершеннолетних детей 10, 15 и 17 лет. Состояние двух из них оценивается, как среднее, третьего – тяжелое.

В 09:43 Херсонская ОВА сообщила, что оккупанты не прекращают обстреливать Камышаны. Из-за российского удара пострадала 56-летняя местная жительница, ее доставили в больницу с травмой ног и контузией.

Камышаны на карте DeepState

27 июля Россия обстреляла Глуховскую общину Сумской области, в результате чего погиб 14-летний подросток и еще 13 человек травмированы.

Впоследствии Государственная служба по чрезвычайным ситуациям опубликовала видео последствий обстрела Глухова.

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