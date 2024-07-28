Зеленский пригласил Трампа в Украину: Может приехать и убедиться своими глазами

Трамп сообщил Зеленскому, что он доступен по любым вопросам и президент Украины может обратиться к нему

Дональд Трамп (Фото: EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что пригласил Дональда Трампа посетить Украину во время телефонного разговора 20 июля. Если американский политик хочет узнать что-нибудь об Украине – он может приехать и "убедиться своими глазами" или спросить главу государства, заявил Зеленский в интервью японскому общественному вещателю NHK.

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СМИ отмечает, что в этом месяце Киев связывался с избирательным штабом Трампа и его оппонентки из Демократической партии Камалы Харрис.

Зеленский сообщил, что во время телефонного разговора пригласил Трампа посетить Украину.

Президент отметил: если Трамп хочет узнать что-нибудь об Украине, то он может приехать и "убедиться своими глазами" или спросить у него.

Глава государства также заявил, что Украина передавала месседжи команде кандидата в американские президенты.

Трамп же сообщил Зеленскому, что он доступен по любым вопросам и президент Украины может обратиться к нему.

20 июля президент Зеленский впервые с 2021 года провел разговор с Трампом. В частности, политики договорились обсудить во время личной встречи, какие именно шаги могут сделать мир честным и действительно продолжительным.

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