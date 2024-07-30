Россия, Китай и Иран привлекают иностранцев для влияния на выборы в США – доклад

Кандидат в президенты США Дональд Трамп (Фото: ЕРА/ALLISON DINNER)

Россия, Китай и Иран пытаются повлиять на предстоящие президентские выборы в США с помощью пропаганды американцев и иностранцев. Об этом говорится в докладе национальной разведки США.

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Как отмечается в документе, российские спецслужбы создают "сети западных и американских лиц", которые, в свою очередь, распространяют пророссийские нарративы для усиления социополитического разделения. Основными темами являются покушение на 45-го президента США Дональда Трампа и выход действующего американского лидера Джо Байдена из гонки.

Американская разведка сообщает, что Россия остается самой большой угрозой для США.

По данным американцев, Кремль теперь отдает пропагандистские проекты на аутсорсинг маркетинговым и пиар-компаниям, что затрудняет обнаружение источника кампании. Китай использует аналогичную стратегию, сотрудничая с технологической компанией по созданию контента для зарубежной аудитории.

КНР не стремится повлиять на президентские выборы в США, но может попытаться снизить шансы кандидатов в Конгресс, угрожающих китайским интересам, говорится в докладе.

Иран, в свою очередь, продолжает усилия по подрыву доверия к политическим институтам США и усилению социального раздора. Тегеран пытается повлиять на президентские выборы в США, вероятно, желая избежать результата, который может ухудшить отношения с Соединенными Штатами.

Иран использует широкую сеть онлайн-персонажей и пропагандистских ресурсов для распространения дезинформации и особенно активно нагнетает напряженность в конфликте между Израилем и Газой.

21 июля 2024 года действующий президент США Байден объявил о выходе из президентской гонки, предложив кандидатуру Харрис.

23 июля Associated Press писало, что Харрис за сутки собрала $81 млн на свою предвыборную кампанию, что является историческим рекордом для демократов.

Штаб Трампа считает нарушением закона передачу денег из предвыборной кампании Байдена вице-президенту Харрис, поэтому подал жалобу в Федеральную избирательную комиссию.

25 июля Харрис на странице X опубликовала первый предвыборный ролик, заявив, что официально решила баллотироваться в президенты.

28 июля сообщалось, что Харрис собрала $200 млн за первую неделю своей избирательной кампании.

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