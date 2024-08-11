Штаб Трампа звинуватив Іран у зламі пошти та поширенні конфіденційних документів

Заява з'явилася наступного дня після звіту Microsoft, який описував спроби іноземних агентів втрутитися у передвиборчу кампанію США

Дональд Трамп (Фото: ЕРА / MICHAEL REYNOLDS)

Штаб кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа повідомив 10 серпня, що частина їхніх внутрішніх комунікацій була зламана, звинувативши в цьому іранський уряд. Про це повідомляють Associated Press та CNN.

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Журналісти зазначають, що кампанія Трампа звинувачує іранських діячів у крадіжці та поширенні конфіденційних внутрішніх документів.

Команда не надала конкретних доказів, але їхня заява з'явилася наступного дня після звіту Microsoft, який детально описував спроби іноземних агентів втрутитися в передвиборчу кампанію 2024 року в США, пише AP.

Раніше видання Politico повідомило, що невідомий обліковий запис відправив редакції електронні листи, які містили деталі передвиборчої кампанії Трампа.

Зокрема, листи містили внутрішнє листування високопоставленого представника передвиборчого штабу Трампа та дослідницьке досьє, зібране кампанією щодо його напарника, сенатора від Огайо Джей Ді Венса.

Досьє містило інформацію, яку кампанія Трампа визначила як потенційні слабкі місця Венса. Politico також отримало частину документа, що стосується сенатора від Флориди Марко Рубіо, який розглядався як можливий напарник Трампа на виборах від Республіканської партії.

30 липня 2024 року розвідка США опублікувала звіт, у якому йшлося, що Росія, Китай та Іран намагаються вплинути на майбутні президентські вибори у США, використовуючи для пропаганди американців та іноземців.

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