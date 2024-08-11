Штаб Трампа обвинил Иран во взломе почты и распространении конфиденциальных документов

Заявление появилось на следующий день после отчета Microsoft, описывающего попытки иностранных агентов вмешаться в предвыборную кампанию США

Дональд Трамп (Фото: ЕРА / MICHAEL REYNOLDS)

Штаб кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа сообщил 10 августа, что часть их внутренних коммуникаций была взломана, обвинив в этом иранское правительство. Об этом сообщают Associated Press и CNN.

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Журналисты отмечают, что кампания Трампа обвиняет иранских деятелей в воровстве и распространении конфиденциальных внутренних документов.

Команда не предоставила конкретных доказательств, но их заявление появилось на следующий день после отчета Microsoft, подробно описывающего попытки иностранных агентов вмешаться в предвыборную кампанию 2024 года в США, пишет AP.

Ранее издание Politico сообщило, что неизвестная учетная запись отправила редакции электронные письма, содержащие детали предвыборной кампании Трампа.

В частности, письма содержали внутреннюю переписку высокопоставленного представителя предвыборного штаба Трампа и исследовательское досье, собранное кампанией о его напарнике, сенаторе от Огайо Джей Ди Вэнсе.

Досье содержало информацию, которую кампания Трампа определила как потенциальные слабые места Вэнса. Politico также получило часть документа, касающегося сенатора от Флориды Марко Рубио, который рассматривался как возможный напарник Трампа на выборах от Республиканской партии.

30 июля 2024 года разведка США опубликовала отчет, в котором говорилось, что Россия, Китай и Иран пытаются повлиять на предстоящие президентские выборы в США, используя для пропаганды американцев и иностранцев.

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