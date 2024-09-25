Розвідка США попередила Трампа про погрози з боку Ірану вбити його

Правоохоронні органи працюють над тим, щоб забезпечити безпеку кандидата у президенти США

Дональд Трамп (Фото: ЕРА)

Співробітники американської розвідки попередили кандидата у лідери США від республіканців Дональда Трампа про реальні загрози його життю, які надходять з Ірану. Про це йдеться у повідомленні пресслужби штабу Трампа.

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Директор з комунікацій передвиборчої кампанії Трампа, Стівен Чунг, заявив 24 вересня, що співробітники Управління директора національної розвідки (ODNI) поінформували колишнього президента про конкретні загрози з боку Ірану, спрямовані на його вбивство з метою дестабілізації ситуації в США.

Чунг також зазначив, що останні місяці ці загрози стали більш скоординованими, і всі відповідні правоохоронні органи працюють над тим, щоб забезпечити безпеку Трампа та запобігти впливу на вибори.

У середині липня телеканал CNN повідомляв, що спецслужби США отримали інформацію щодо наміру Ірану вбити Трампа.

30 липня 2024 року розвідка США опублікувала звіт, у якому йшлося, що Росія, Китай та Іран намагаються вплинути на майбутні президентські вибори у США, використовуючи для пропаганди американців та іноземців.

10 серпня штаб Трампа повідомив, що частина їхніх внутрішніх комунікацій була зламана, звинувативши в цьому іранський уряд.

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