Иран категорически отвергает обвинения США в подготовке Тегерана к убийству Трампа

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/Allison Dinner)

Министерство иностранных дел Ирана "категорически отвергает" обвинения министерства юстиции США в том, что Тегеран планировал убийство избранного президента Дональда Трампа. Об этом сообщили в пресс-службе дипломатического ведомства Ирана в X.

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"Пресс-секретарь Эсмаил Багаи категорически отверг обвинения в причастности Ирана к попыткам убийства бывших и действующих чиновников США, назвав эти утверждения полностью безосновательными", – говорится в сообщении.

Багаи подчеркнул, что повторение подобных заявлений "является злонамеренным сговором, организованным сионистскими и антииранскими кругами, направленным на дальнейшее усложнение отношений между США и Ираном".

Вчера, 8 ноября, Минюст США раскрыл детали дела о заговоре, организованном Ираном для убийства Трампа во время его кандидатства на президентский пост.

Главным подозреваемым является 51-летний иранец Фархад Шакери, который был депортирован из США в 2008 году, но продолжал действовать из-за сообщников в США, отмечают в американском Минюсте. Его помощниками были два американца — Карлайл Ривер и Джонатан Лоудголт, задержанные 7 ноября.

По данным следствия, Шакери получил задачу от Ирана следить за критиками иранского правительства в США, а также ликвидировать их при необходимости. Одна из его задач заключалась в разработке плана убийства Трампа, которое должно было быть выполнено до 7 октября 2024 года.