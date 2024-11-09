Иран категорически отвергает обвинения США в подготовке Тегерана к убийству Трампа
Министерство иностранных дел Ирана "категорически отвергает" обвинения министерства юстиции США в том, что Тегеран планировал убийство избранного президента Дональда Трампа. Об этом сообщили в пресс-службе дипломатического ведомства Ирана в X.
"Пресс-секретарь Эсмаил Багаи категорически отверг обвинения в причастности Ирана к попыткам убийства бывших и действующих чиновников США, назвав эти утверждения полностью безосновательными", – говорится в сообщении.
Багаи подчеркнул, что повторение подобных заявлений "является злонамеренным сговором, организованным сионистскими и антииранскими кругами, направленным на дальнейшее усложнение отношений между США и Ираном".
Вчера, 8 ноября, Минюст США раскрыл детали дела о заговоре, организованном Ираном для убийства Трампа во время его кандидатства на президентский пост.
Главным подозреваемым является 51-летний иранец Фархад Шакери, который был депортирован из США в 2008 году, но продолжал действовать из-за сообщников в США, отмечают в американском Минюсте. Его помощниками были два американца — Карлайл Ривер и Джонатан Лоудголт, задержанные 7 ноября.
По данным следствия, Шакери получил задачу от Ирана следить за критиками иранского правительства в США, а также ликвидировать их при необходимости. Одна из его задач заключалась в разработке плана убийства Трампа, которое должно было быть выполнено до 7 октября 2024 года.
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