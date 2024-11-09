Іран категорично відкидає звинувачення США у підготовці Тегерану до вбивства Трампа

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/Allison Dinner)

Міністерство закордонних справ Ірану "категорично відкидає" звинувачення міністерства юстиції США у тому, що Тегеран планував вбивство обраного президента Дональда Трампа. Про це повідомили у пресслужбі дипломатичного відомства Ірану в X.

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"Прессекретар Есмаїл Багаї категорично відкинув звинувачення в причетності Ірану до спроб убивства колишніх і чинних чиновників США, назвавши ці твердження повністю безпідставними", – йдеться у повідомленні.

Багаї наголосив, що повторення подібних заяв "є зловмисною змовою, організованою сіоністськими та антиіранськими колами, спрямованою на подальше ускладнення відносин між США та Іраном".

Вчора, 8 листопада, Мін'юст США розкрив деталі справи щодо змови, організованої Іраном для вбивства Трампа під час його кандидатства на президентський пост.

Головним підозрюваним є 51-річний іранець Фархад Шакері, який був депортований зі США у 2008 році, але продовжував діяти через спільників у США, зазначають в американському Мін'юсті. Його помічниками були два американці — Карлайл Рівер і Джонатан Лоудголт, яких затримали 7 листопада.

За даними слідства, Шакері отримав завдання від Ірану стежити за критиками іранського уряду в США, а також ліквідовувати їх за потреби. Одне з його завдань полягало у розробці плану вбивства Трампа, яке мало бути виконано до 7 жовтня 2024 року.