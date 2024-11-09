The Hill: Трамп може розірвати поглиблення зв'язків між Росією, Китаєм, Іраном та КНДР

Експерти вважають, що найефективніший спосіб зруйнувати союз авторитарних режимів — це посилити підтримку України у війні проти Росії

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

Обраний президент США Дональд Трамп може використати жорстку риторику та особисті контакти з лідерами країн-суперників США, щоб послабити їхню співпрацю. Йдеться про Росію, Китай, Іран та Північну Корею, пише The Hill.

"Подивіться, що зробили ці дурні люди, вони дозволили Росії, Китаю, Ірану, Північній Кореї та іншим зібратися в групу, це неможливо подумати", – наводять журналісти слова Трампа з одного з передвиборчих мітингів. Тоді він критикував адміністрацію чинного президента США Джо Байдена.

Попри те, що війна в Україні посилила співпрацю між Росією, Китаєм, Іраном та Північною Кореєю, аналітики зазначають, що ці країни мають чимало суперечностей у своїх національних інтересах і не є природними союзниками. Проте їх об’єднує спільне прагнення кинути виклик домінуванню США у світі.

Андреа Кендалл-Тейлор, директор Програми трансатлантичної безпеки, вважає, що ці держави можуть піти на певні поступки Америці, але це не змінить масштабів їхньої співпраці між собою.

"Трамп підходить до кожного з них двосторонньо і без сильної підтримки наших союзників. Оскільки вони багато в чому діють як колектив — а ми більш ізольовані та самотні без наших союзників, — тоді баланс сил дійсно зміщується до них", – сказала вона.

Експерти вважають, що найефективніший спосіб зруйнувати союз авторитарних режимів — це посилити підтримку України у війні проти Росії. Прихильники такої стратегії переконують Трампа, що ключовою відмінністю від політики Байдена може стати перемога України над Москвою.

"Диктатури стежать за нашими діями. Це загроза для всіх нас, і найкращий спосіб їм протистояти — допомогти Україні здобути перемогу", — заявив Девід Крамер, виконавчий директор Інституту Джорджа Буша.

7 листопада 2024 року президент Зеленський поспілкувався з Трампом після його заяви про перемогу на виборах і назвав розмову "чудовою".

Трамп заявив, що не відкидає діалогу з російським диктатором Путіним.

Того самого дня Зеленський прокоментував заяви Трампа про швидке завершення війни та заявив, що подібний сценарій може означати втрати для України.