Білий дім (Фото: ЕРА/MICHAEL REYNOLDS)

Один зі старших радників Дональда Трампа Браян Ланза розкритикував адміністрацію чинного президента США Джо Байдена та європейських союзників за недостатню військову підтримку України. Відповідну заяву він зробив в ефірі BBC World Service.

Ланза висловив критику на адресу підтримки України з боку адміністрації Байдена-Гарріс, а також європейських країн після вторгнення Росії у лютому 2022 року.

"Реальність на місцях така, що європейські держави та президент Байден не дали Україні можливості та зброї для перемоги у цій війні на самому початку, і вони не змогли зняти обмеження для перемоги України", – сказав радник новообраного президента США.

За словами Ланзи, така політика Заходу посприяла затягуванню російсько-української війни.

ДОВІДКА Браян Ланза — американський політичний консультант і лобіст. Він відомий своєю роботою під час президентської кампанії Дональда Трампа у 2016 році, де був заступником директора з комунікацій і працював у перехідній команді після перемоги Трампа. Ланза також займався політичними зв'язками, зокрема з медіа, і консультував різні політичні кампанії в США. Він і зараз є одним зі старших радників виборчої кампанії Дональда Трампа 2024 року. Він активно виступає в медіа як представник кампанії, обговорюючи стратегію та відповідаючи на критичні питання щодо Трампа під час передвиборчих дебатів і подій. Браян Ланза — американський політичний консультант і лобіст. Він відомий своєю роботою під час президентської кампанії Дональда Трампа у 2016 році, де був заступником директора з комунікацій і працював у перехідній команді після перемоги Трампа. Ланза також займався політичними зв'язками, зокрема з медіа, і консультував різні політичні кампанії в США. Він і зараз є одним зі старших радників виборчої кампанії Дональда Трампа 2024 року. Він активно виступає в медіа як представник кампанії, обговорюючи стратегію та відповідаючи на критичні питання щодо Трампа під час передвиборчих дебатів і подій.