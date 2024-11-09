Радник Трампа звинуватив Байдена і Європу у недостатній військовій підтримці України
Один зі старших радників Дональда Трампа Браян Ланза розкритикував адміністрацію чинного президента США Джо Байдена та європейських союзників за недостатню військову підтримку України. Відповідну заяву він зробив в ефірі BBC World Service.
Ланза висловив критику на адресу підтримки України з боку адміністрації Байдена-Гарріс, а також європейських країн після вторгнення Росії у лютому 2022 року.
"Реальність на місцях така, що європейські держави та президент Байден не дали Україні можливості та зброї для перемоги у цій війні на самому початку, і вони не змогли зняти обмеження для перемоги України", – сказав радник новообраного президента США.
За словами Ланзи, така політика Заходу посприяла затягуванню російсько-української війни.
ДОВІДКАБраян Ланза — американський політичний консультант і лобіст. Він відомий своєю роботою під час президентської кампанії Дональда Трампа у 2016 році, де був заступником директора з комунікацій і працював у перехідній команді після перемоги Трампа. Ланза також займався політичними зв'язками, зокрема з медіа, і консультував різні політичні кампанії в США. Він і зараз є одним зі старших радників виборчої кампанії Дональда Трампа 2024 року. Він активно виступає в медіа як представник кампанії, обговорюючи стратегію та відповідаючи на критичні питання щодо Трампа під час передвиборчих дебатів і подій.
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