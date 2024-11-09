Радник Трампа: Криму більше немає, Зеленський має показати реалістичний план завершення війни

Браян Ланза наголосив, що поважає українців, які мають "лев'ячі серця", але "пріоритетом США є припинення вбивств та мир", а не повернення Криму Україні

Браян Ланза (Фото: ABC News)

Браян Ланза, один зі старших радників новообраного президента США Дональда Трампа, вважає, що повернення Україні окупованого росіянами Криму є "нереалістичним сценарієм". В інтерв'ю BBC World Service він заявив, що адміністрація Трампа звернеться до президента Володимира Зеленського з проханням надати "реалістичний" план миру.

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"Президент Зеленський має показати нам реалістичний план перемовин. Якщо він скаже, що мир можливий тільки за умови повернення Криму, він покаже, що не налаштований серйозно", – сказав Ланза.

Він наголосив, що "Криму більше немає", і якщо пріоритет України – повернути півострів, "змусивши американських солдатів воювати, то ви самі по собі". Радник Трампа наголосив, що поважає українців, які мають "лев'ячі серця", але "пріоритетом США є припинення вбивств та мир".

"Тому повернення Криму не входить у наші пріоритети", – підсумував Ланза.

ДОВІДКА Браян Ланза — американський політичний консультант і лобіст. Він відомий своєю роботою під час президентської кампанії Дональда Трампа у 2016 році, де був заступником директора з комунікацій і працював у перехідній команді після перемоги Трампа. Ланза також займався політичними зв'язками, зокрема з медіа, і консультував різні політичні кампанії в США. Він і зараз є одним зі старших радників виборчої кампанії Дональда Трампа 2024 року. Він активно виступає в медіа як представник кампанії, обговорюючи стратегію та відповідаючи на критичні питання щодо Трампа під час передвиборчих дебатів і подій. Браян Ланза — американський політичний консультант і лобіст. Він відомий своєю роботою під час президентської кампанії Дональда Трампа у 2016 році, де був заступником директора з комунікацій і працював у перехідній команді після перемоги Трампа. Ланза також займався політичними зв'язками, зокрема з медіа, і консультував різні політичні кампанії в США. Він і зараз є одним зі старших радників виборчої кампанії Дональда Трампа 2024 року. Він активно виступає в медіа як представник кампанії, обговорюючи стратегію та відповідаючи на критичні питання щодо Трампа під час передвиборчих дебатів і подій.