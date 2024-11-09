Радник Трампа: Криму більше немає, Зеленський має показати реалістичний план завершення війни
Браян Ланза, один зі старших радників новообраного президента США Дональда Трампа, вважає, що повернення Україні окупованого росіянами Криму є "нереалістичним сценарієм". В інтерв'ю BBC World Service він заявив, що адміністрація Трампа звернеться до президента Володимира Зеленського з проханням надати "реалістичний" план миру.
"Президент Зеленський має показати нам реалістичний план перемовин. Якщо він скаже, що мир можливий тільки за умови повернення Криму, він покаже, що не налаштований серйозно", – сказав Ланза.
Він наголосив, що "Криму більше немає", і якщо пріоритет України – повернути півострів, "змусивши американських солдатів воювати, то ви самі по собі". Радник Трампа наголосив, що поважає українців, які мають "лев'ячі серця", але "пріоритетом США є припинення вбивств та мир".
"Тому повернення Криму не входить у наші пріоритети", – підсумував Ланза.
- 7 листопада 2024 року президент Зеленський поспілкувався з Трампом після його заяви про перемогу на виборах і назвав розмову "чудовою".
- Трамп заявив, що не відкидає діалогу з російським диктатором Путіним.
- Того ж дня Зеленський прокоментував заяви Трампа про швидке завершення війни та заявив, що подібний сценарій може означати втрати для України.