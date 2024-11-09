Советник Трампа: Зеленский должен показать реалистичный план завершения войны, без Крыма

Брайан Ланза подчеркнул, что уважает украинцев, но "приоритетом США является прекращение убийств и мир", а не возвращение Крыма Украине

Брайан Ланза (Фото: ABC News)

Брайан Ланза, один из старших советников новоизбранного президента США Дональда Трампа, считает, что возвращение Украине оккупированного россиянами Крыма является "нереалистическим сценарием". В интервью BBC World Service он заявил, что администрация Трампа обратится к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой предоставить "реалистический" план мира.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

"Президент Зеленский должен показать нам реалистичный план переговоров. Если он скажет, что мир возможен только при возвращении Крыма, он покажет, что не настроен серьезно", – сказал Ланза.

Он подчеркнул, что "Крыма больше нет", и если приоритет Украины – вернуть полуостров, "заставив американских солдат воевать, то вы сами по себе". Советник Трампа подчеркнул, что уважает украинцев, имеющих "львиные сердца", но "приоритетом США является прекращение убийств и мир".

"Поэтому возвращение Крыма не входит в наши приоритеты", – подытожил Ланза.

СПРАВКА Брайан Ланза - американский политический консультант и лоббист. Он известен своей работой во время президентской кампании Дональда Трампа в 2016 году, где был заместителем директора по коммуникациям и работал в переходной команде после победы Трампа. Ланза также занимался политическими связями, в частности с медиа, и консультировал различные политические кампании в США. Он и сейчас является одним из старших советников избирательной кампании Дональда Трампа 2024 года. Он активно выступает в медиа как представитель кампании, обсуждая стратегию и отвечая на критические вопросы в отношении Трампа во время предвыборных дебатов и событий. Брайан Ланза - американский политический консультант и лоббист. Он известен своей работой во время президентской кампании Дональда Трампа в 2016 году, где был заместителем директора по коммуникациям и работал в переходной команде после победы Трампа. Ланза также занимался политическими связями, в частности с медиа, и консультировал различные политические кампании в США. Он и сейчас является одним из старших советников избирательной кампании Дональда Трампа 2024 года. Он активно выступает в медиа как представитель кампании, обсуждая стратегию и отвечая на критические вопросы в отношении Трампа во время предвыборных дебатов и событий.