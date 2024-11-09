Советник Трампа: Зеленский должен показать реалистичный план завершения войны, без Крыма
Брайан Ланза, один из старших советников новоизбранного президента США Дональда Трампа, считает, что возвращение Украине оккупированного россиянами Крыма является "нереалистическим сценарием". В интервью BBC World Service он заявил, что администрация Трампа обратится к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой предоставить "реалистический" план мира.
"Президент Зеленский должен показать нам реалистичный план переговоров. Если он скажет, что мир возможен только при возвращении Крыма, он покажет, что не настроен серьезно", – сказал Ланза.
Он подчеркнул, что "Крыма больше нет", и если приоритет Украины – вернуть полуостров, "заставив американских солдат воевать, то вы сами по себе". Советник Трампа подчеркнул, что уважает украинцев, имеющих "львиные сердца", но "приоритетом США является прекращение убийств и мир".
"Поэтому возвращение Крыма не входит в наши приоритеты", – подытожил Ланза.
- 7 ноября 2024 года президент Зеленский пообщался с Трампом после его заявления о победе на выборах и назвал разговор "прекрасным".
- Трамп заявил, что не исключает диалога с российским диктатором Путиным.
- В тот же день Зеленский прокомментировал заявления Трампа о скором завершении войны и заявил, что подобный сценарий может означать потери для Украины.