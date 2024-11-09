Президент Чехии: Трамп попробует договориться с Путиным, может не понравиться Украине и ЕС

Такой договор может включать "передачу России части оккупированной украинской территории" и условие не вступления в НАТО на 20 лет, заявил Павел

Петр Павел (Фото: EPA)

Президент Чехии Петр Павел считает, что новоизбранный президент США Дональд Трамп будет пытаться договориться с российским диктатором Владимиром Путиным, но такое соглашение может не соответствовать интересам Украины или Европы. Слова политика передает словацкое медиа Aktuality.sk.

По словам Павела, сейчас многие страны ждут новой американской администрации, надеясь, что Трамп принесет те изменения, которые обещал, когда говорил о прекращении российско-украинской войны "в течение 24 часов".

Павел не считает, что это возможно, но верит, что американский политик попытается окончить войну и договориться с Путиным.

Однако, отметил президент Чехии, такое соглашение вряд ли будет в интересах Украины или Европы, поскольку оно, вероятно, будет включать "передачу России части оккупированной украинской территории" или условие для Украины, что та не сможет стать членом НАТО минимум еще 20 лет.

Также лидер добавил, что любое мирное соглашение, даже если оно приведет к "временной уступке некоторых территорий России до достижения дипломатического решения в будущем", должно быть заключено с несколькими сторонами, в том числе с Китаем, Индией и Европой.

Павел признал, что медленная и недостаточная военная и финансовая помощь со стороны западных стран позволила России продвигаться, и после этого в войне сложился "определенного рода тупик". Он считает, что ситуация развивается скорее в пользу РФ, и в этой ситуации "трудно побуждать обе стороны к переговорам".

"Моя точка зрения, пожалуй, менее политкорректна, но я все равно ее выскажу. С самого начала мы делали недостаточно. Лишь несколько государств – и я горжусь, что среди них была Чехия – обеспечили Украину всем необходимым и тем, что мы могли ей дать. Но начало военной поддержки было достаточно медленным, и я честно говорю, что эта медленная помощь позволила России продвинуться по украинской территории, несмотря на все проблемы с командованием и материально-техническим обеспечением, которые они тогда имели", – пояснил политик.

По его мнению, Запад, и особенно Европа, должны сделать больше в поддержке Украины, и они не могут просто ждать, чтобы увидеть, как будет вести себя новая администрация Трампа.