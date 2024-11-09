Президент Чехії: Трамп спробує домовитися з Путіним, може не сподобатися Україні та Європі

Така угода ймовірно включатиме "передання Росії частини окупованої української території" й умову не вступу в НАТО на 20 років, заявив Павел

Петр Павел (Фото: EPA)

Президент Чехії Петр Павел вважає, що новообраний президент США Дональд Трамп намагатиметься домовитися з російським диктатором Володимиром Путіним, але така угода може не відповідати інтересам України чи Європи. Слова політика передає словацьке медіа Aktuality.sk.

За словами Павела, зараз багато країн чекають на нову американську адміністрацію, сподіваючись, що Трамп принесе ті зміни, які обіцяв, коли казав про припинення російсько-української війни "впродовж 24 годин".

Павел не вважає, що це можливо, але вірить, що американський політик спробує закінчити війну та домовитися з Путіним.

Проте, зазначив президент Чехії, така угода навряд чи буде в інтересах України або Європи, оскільки вона, ймовірно, включатиме "передання Росії частини окупованої української території" або умову для України, що та не зможе стати членом НАТО щонайменше ще 20 років.

Також лідер додав, що будь-яка мирна угода, навіть якщо вона призведе до "тимчасової поступки деяких територій Росії до досягнення дипломатичного рішення в майбутньому", має бути укладена з кількома сторонами, зокрема з Китаєм, Індією та Європою.

Павел визнав, що повільна та недостатня військова й фінансова допомога з боку західних країн дозволила Росії просуватися, і після цього у війні склався "певного роду глухий кут". Він вважає, що наразі ситуація розвивається скоріше на користь РФ, і у цій ситуації "важко спонукати обидві сторони до переговорів".

"Моя думка, мабуть, менш політкоректна, але я все одно її висловлю. Від самого початку ми робили недостатньо. Лише кілька держав – і я пишаюся, що серед них була Чехія – забезпечили Україну всім необхідним і тим, що ми могли їй дати. Але початок військової підтримки був досить повільним, і я чесно кажу, що ця повільна допомога дозволила Росії просунутися українською територією, попри всі проблеми з командуванням і матеріально-технічним забезпеченням, які вони тоді мали", – пояснив політик.

На його думку, Захід, і особливо Європа, повинні зробити більше у підтримці України, вони не можуть просто чекати, аби побачити, як поводитиметься нова адміністрація Трампа.