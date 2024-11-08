"Путін дуже токсичний для Трампа". У Раді оцінили можливий контакт президента з диктатором

Сама по собі розмова Трампа з Путіним "нічого не змінить" у російсько-українській війні, заявив голова зовнішньополітичного комітету парламенту

Дональд Трамп та Володимир Путін у Гельсінкі (Ілюстративне фото 2019 року: EPA)

Російський диктатор Володимир Путін може зателефонувати або вже зробив дзвінок до новообраного президента США Дональда Трампа, вважає голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко. Водночас цей контакт має бути непублічним, а сам республіканець не телефонуватиме Путіну через токсичність диктатора, заявив нардеп у коментарі LIGA.net.

"Путін може зателефонувати Трампу. Взагалі, я не виключаю, що Путін міг вже зателефонувати Трампу. Тільки без розголосу. Путін дуже токсичний. Тому не в інтересах Трампа, щоб світ знав про таку розмову", – заявив він.

Водночас Мережко повністю виключив, що Трамп зателефонує Путіну, знову ж таки, через токсичність диктатора.

Трамп розуміє, що така ініціатива самому зателефонувати спричинила б великий скандал, вважає нардеп.

Проте, зауважив він, сама по собі розмова Трампа з Путіним "нічого не змінить" у російсько-українській війні: по-перше, комунікація між президентом та диктатором може відбуватися опосередковано через інших людей й непублічно, а по-друге, пряма розмова між ними потребує відповідної підготовки щодо того, як вона буде сприйнята у світі та самих США.

По-третє, досвід показує, що до миру ведуть не розмови, а сила, підсумував Мережко.