El Pais: Україна пішла у "дипломатичний наступ", щоб Трамп продовжив підтримку
Україна почала "дипломатичний наступ", щоб переконати Дональда Трампа продовжити військову допомогу від США.
За словами інформаторів, найближчими тижнями порядок денний президента Володимира Зеленського буде спрямований на зближення позицій з Трампом. У планах зробити це до того, як він офіційно вступить на посаду глави США в січні 2025 року.
Президент Американського університету в Києві Ден Райс заявив, що стратегію українського президента щодо "завоювання Трампа" буде зосереджено на апеляції до 40-го президента США Рональду Рейгану.
"Трамп може бути лідером вільного світу, яким був Рейган [проти Радянського Союзу]. Одна річ – те, що йдеться у передвиборчій кампанії для національної аудиторії, а інша – міжнародна спадщина, яка визначає американського президента в історії. І Трамп не виняток. На краще чи на гірше, але його спадщина буде відзначена Україною", – сказав Райс.
- 7 листопада Трамп заявив, що не відкидає діалогу з російським диктатором Володимиром Путіним.
- Того ж дня Зеленський прокоментував заяви Трампа про швидке завершення війни та заявив, що подібний сценарій може означати втрати для України.
- У Зеленського відреагували на матеріал WSJ про заморожування війни та заявили, що це російське вкидання.
- Президент Зеленський поспілкувався з Трампом після його заяви про перемогу на виборах та назвав розмову "відмінною".