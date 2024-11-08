El Pais: Україна пішла у "дипломатичний наступ", щоб Трамп продовжив підтримку

За інформацією співрозмовників з Офісу президента, Зеленський планує зблизитися з Трампом у найближчі місяці

Володимир Зеленський та Дональд Трамп (Фото: ВП)

Україна почала "дипломатичний наступ", щоб переконати Дональда Трампа продовжити військову допомогу від США.

За словами інформаторів, найближчими тижнями порядок денний президента Володимира Зеленського буде спрямований на зближення позицій з Трампом. У планах зробити це до того, як він офіційно вступить на посаду глави США в січні 2025 року.

Президент Американського університету в Києві Ден Райс заявив, що стратегію українського президента щодо "завоювання Трампа" буде зосереджено на апеляції до 40-го президента США Рональду Рейгану.

"Трамп може бути лідером вільного світу, яким був Рейган [проти Радянського Союзу]. Одна річ – те, що йдеться у передвиборчій кампанії для національної аудиторії, а інша – міжнародна спадщина, яка визначає американського президента в історії. І Трамп не виняток. На краще чи на гірше, але його спадщина буде відзначена Україною", – сказав Райс.