El Pais: Украина пошла в "дипломатическое наступление", чтобы Трамп продолжил поддержку
Украина начала "дипломатическое наступление", чтобы убедить Дональда Трампа продолжить военную помощь от США. Об этом сообщает El Pais со ссылкой на анонимных собеседников в Офисе президента.
По словам информаторов, в ближайшие недели повестка дня президента Владимира Зеленского будет направлена на сближение позиций с Трампом. В планах сделать это до того, как он официально вступит в должность главы США в январе 2025 года.
Президент Американского университета в Киеве Дэн Райс заявил, что стратегия украинского президента по "завоеванию Трампа" будет сосредоточена на апелляции к 40-му президенту США Рональду Рейгану.
"Трамп может быть лидером свободного мира, каким был Рейган [против Советского Союза]. Одно дело — то, что говорится в предвыборной кампании для национальной аудитории, а другое — международное наследие, которое определяет американского президента в истории. И Трамп не исключение. К лучшему или худшему, но его наследие будет отмечено Украиной", – сказал Райс.
- 7 ноября Трамп заявил, что не исключает диалога с российским диктатором Владимиром Путиным.
- В тот же день Зеленский прокомментировал заявления Трампа о быстром завершении войны и заявил, что подобный сценарий может означать потери для Украины.
- У Зеленского отреагировали на материал WSJ о замораживании войны и заявили, что это российский вброс.
- Президент Зеленский пообщался с Трампом после его заявления о победе на выборах и назвал беседу "отличной".