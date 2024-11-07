WSJ пишет, что команда Трампа якобы предлагает заморозку войны. У Зеленского отреагировали
Американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на знающих собеседников пишет, что команда будущего президента США Дональда Трампа якобы подготовила предложения по завершению российско-украинской войны. Среди них – отказ Украины от вступления в НАТО по меньшей мере на 20 лет.
В команде Трампа также предлагают заморозить линию фронта, создав демилитаризованную зону без участия американских войск или контингентов ООН либо других организаций, финансируемых США, для обеспечения ее безопасности.
Источник WSJ в команде Трампа подчеркнул, что США могут финансировать обучение военных или оказывать другую поддержку, но "не отправлять американских мужчин и женщин для поддержки мира в Украине".
"Мы не будем за это платить. Пусть это сделают поляки, немцы, британцы и французы", – заявил он.
В то же время предполагается, что США продолжат предоставлять Украине оружие для сдерживания дальнейшей российской агрессии.
Советник президента Владимира Зеленского Дмитрий Литвин, комментируя статью WSJ, заявил: "В целом можно сказать, что настоящие планы президентов вряд ли анонсируются в газетах. А российских вбросов в газетах всегда много".
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