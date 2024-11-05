Камала Харрис против Дональда Трампа. Выборы в США выходят на финишную прямую – LIVE
5 ноября 2024 года – день выборов президента США. Однако американцы могли досрочно проголосовать, этой возможностью воспользовались десятки миллионов граждан.
Первые избирательные участки в Штатах закроются в 18:00 по восточному времени (01:00 6 ноября по Киеву), а последние закроются в 01:00 6 ноября по восточному времени (08:00 по Киеву).
В США действует система непрямых выборов, поэтому американцы формально голосуют не персонально за Камалу Харрис или Дональда Трампа, а за "выборщиков". Через 41 день, в декабре 2024 года, они должны избрать нового президента и вице-президента США.
Избранный 47-й президент начнет свой срок после инаугурации, которая состоится 20 января 2025 года на территории комплекса Капитолия США. Это будет 60-я инаугурация президента в истории США.
Вероятнее всего, что окончательный результат гонки будет определяться в семи "шатких" штатах, где может победить как Харрис, так и Трамп.
LIGA.net отслеживает избирательный процесс в Штатах и будет оперативно информировать о самом важном и интересном.
Харрис и Трамп до последнего идут плечом к плечу. Опросы до сих пор не показывают победителя. Результат определят семь "шатких" штатов, которые могут проголосовать за каждого из них. Подробнее об этом – в материале LIGA.net.
Вокруг Белого дома, Капитолия и резиденции кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис установили ограждения на случай возможных политических беспорядков в день выборов или после оглашения результатов.
Силы Национальной гвардии США привели в готовность в ряде штатов из-за возможных беспорядков во время президентских выборов.