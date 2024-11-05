5 ноября 2024 года – день выборов президента США. Однако американцы могли досрочно проголосовать, этой возможностью воспользовались десятки миллионов граждан.

Первые избирательные участки в Штатах закроются в 18:00 по восточному времени (01:00 6 ноября по Киеву), а последние закроются в 01:00 6 ноября по восточному времени (08:00 по Киеву).

В США действует система непрямых выборов, поэтому американцы формально голосуют не персонально за Камалу Харрис или Дональда Трампа, а за "выборщиков". Через 41 день, в декабре 2024 года, они должны избрать нового президента и вице-президента США.

Избранный 47-й президент начнет свой срок после инаугурации, которая состоится 20 января 2025 года на территории комплекса Капитолия США. Это будет 60-я инаугурация президента в истории США.

Вероятнее всего, что окончательный результат гонки будет определяться в семи "шатких" штатах, где может победить как Харрис, так и Трамп.

LIGA.net отслеживает избирательный процесс в Штатах и будет оперативно информировать о самом важном и интересном.

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