Гарріс вперше звернулася до виборців після поразки на виборах

Камала Гарріс (Фото: Shawn Thew/EPA)

Чинна віцепрезидентка США, кандидатка в президенти від демократів Камала Гарріс вперше звернулася до американців після оприлюднення попередніх результатів виборів. У своїй промові вона визнала поразку, передає Голос Америки.

"Результат цих виборів не такий, як ми хотіли, не те, за що ми боролися, не те, за що ми голосували. Але почуйте мене, коли я скажу: світло Америки завжди світитиме яскраво", – сказала Гарріс, виступаючи на сцені Гарвардського університету.

Також вона подякувала своїй родині, президенту США Джо Байдену, першій леді Джилл Байден та своїй команді за підтримку. Гарріс сказала, що визнала результати виборів і підтвердила телефонну розмову з обраним президентом Дональдом Трампом.

"Я сказала, що буду допомагати йому [Трампу] та його команді в перехідний період й це буде передача влади мирним шляхом", – додала віцепрезидентка.

За словами Гарріс, фундаментальний принцип американської демократії – це коли політична сила програє вибори, то вона визнає цей результат.

"Хоча я визнаю поразку в цих виборах, я не відмовляюсь від боротьби, яка живила цю кампанію. Боротьбу за свободу, справедливість, можливість і гідність усіх людей, за ідеали в основі нашої країни, які відображають найкраще в Америці. Від цієї боротьби я ніколи не відмовлюсь", – пообіцяла Гарріс.

Вона закликала прихильників не опускати руки, адже "інколи боротьба займає деякий час".