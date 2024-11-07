Харрис впервые обратилась к избирателям после поражения на выборах

Камала Гаррис (Фото: Shawn Thew/EPA)

Действующая вице-президент США, кандидат в президенты от демократов Камала Харрис впервые обратилась к американцам после обнародования предварительных результатов выборов. В своей речи она признала поражение, передает Голос Америки.

"Результат этих выборов не такой, как мы хотели, не то, за что мы боролись, не то, за что мы голосовали. Но услышьте меня, когда я скажу: свет Америки будет всегда светить ярко", — сказала Харрис, выступая на сцене Гарвардского университета.

Также она поблагодарила свою семью, президента США Джо Байдена, первую леди Джилл Байден и свою команду за поддержку. Харрис сказала, что признала результаты выборов и подтвердила телефонный разговор с избранным президентом Дональдом Трампом.

"Я сказала, что буду помогать ему [Трампу] и его команде в переходный период и это будет передача власти мирным путем", – добавила вице-президент.

По словам Харрис, фундаментальный принцип американской демократии – это когда политическая сила проигрывает выборы, она признает этот результат.

"Хотя я признаю поражение в этих выборах, я не отказываюсь от борьбы, которая питала эту кампанию. Борьбу за свободу, справедливость, возможность и достоинство всех людей за идеалы в основе нашей страны, которые отражают лучше всего в Америке. От этой борьбы я никогда не откажусь", – пообещала Харрис.

Она призвала поклонников не опускать руки, ведь "иногда борьба занимает некоторое время".

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. 6 ноября Трамп объявил о победе на выборах президента США. Он пообещал, что новый срок будет "настоящей золотой эпохой" для страны.

В тот же день Харрис и Байден поздравили Трампа с победой.