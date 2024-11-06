AP: Харрис поздравила Трампа с победой на президентских выборах

В частности, они обсудили важность мирной передачи власти, заявил собеседник AP

Камала Харрис (Фото: David Muse/EPA)

Действующая вице-президент Соединенных Штатов, кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис поздравила республиканца Дональда Трампа с победой на выборах. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на неназванного собеседника из команды Харрис.

По словам собеседника, Харрис, среди прочего, обсудила с Трампом важность мирной передачи власти. Других деталей разговора он не привел.

Ожидается, что впоследствии вице-президент США выступит с публичной речью о признании поражения на выборах.

Об этом и других событиях американских выборов читайте в хронике LIGA.net .

. 6 ноября Трамп объявил о победе на выборах президента США. Он пообещал, что новый срок будет "настоящей золотой эпохой" для страны.

В тот же день NBC писало, что Байден и Харрис планируют позвонить Трампу. Утверждается, что в разговоре они признают поражение демократов на выборах.