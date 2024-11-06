NBC: Байден и Харрис готовятся позвонить Трампу и признать поражение демократов
Джо Байден и Камала Харрис (Фото: ЕРА)

Действующий президент США Джо Байден и кандидатка от демократов  Камала Харрис планируют позвонить сегодня республиканцу Дональду Трампу. Ожидается, что они признают поражение демократов на выборах, сообщает NBC со ссылкой на двух помощников Харрис и представителей Белого дома.

По информации помощников Харрис, точное время ее звонка Трампу еще не определено. После их беседы, вероятно, она выступит с публичным обращением. По словам одного из ее помощников, сейчас она как раз работает над речью.

Что касается Байдена, то его звонок тоже запланирован на 6 ноября, но точное время тоже неизвестно. После беседы, по словам собеседников издания в Белом доме, президент США также выступит публично и выскажется по поводу результатов выборов президента. 

Как отметил анонимный собеседник из Белого дома, Байден планирует сделать все то, что Трамп не делал после его победы. А именно, позвонить с поздравлениями, пригласить в Белый дом и присутствовать на инаугурации. 

Ранее в Белом доме публично заявляли, что Байден будет присутствовать на инаугурации, если победит Трамп.

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