NBC: Байден и Харрис готовятся позвонить Трампу и признать поражение демократов

Джо Байден и Камала Харрис (Фото: ЕРА)

Действующий президент США Джо Байден и кандидатка от демократов Камала Харрис планируют позвонить сегодня республиканцу Дональду Трампу. Ожидается, что они признают поражение демократов на выборах, сообщает NBC со ссылкой на двух помощников Харрис и представителей Белого дома.

По информации помощников Харрис, точное время ее звонка Трампу еще не определено. После их беседы, вероятно, она выступит с публичным обращением. По словам одного из ее помощников, сейчас она как раз работает над речью.

Что касается Байдена, то его звонок тоже запланирован на 6 ноября, но точное время тоже неизвестно. После беседы, по словам собеседников издания в Белом доме, президент США также выступит публично и выскажется по поводу результатов выборов президента.

Как отметил анонимный собеседник из Белого дома, Байден планирует сделать все то, что Трамп не делал после его победы. А именно, позвонить с поздравлениями, пригласить в Белый дом и присутствовать на инаугурации.

Ранее в Белом доме публично заявляли, что Байден будет присутствовать на инаугурации, если победит Трамп.

6 ноября Трамп объявил о победе на выборах в президента США. Он пообещал, что новый срок будет "настоящей золотой эпохой" для страны.

Он также заявил, что собирается "остановить войны" в мире.

Украинцы в сети реагируют на победу Трампа мемами. Особое внимание приковано к его заявлениям о завершении войны за сутки в случае победы на выборах.