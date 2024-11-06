"У нашей роты амбициозные планы на выходные". Украинцы реагируют мемами на победу Трампа

Особое внимание в Украине приковано к заявлениям Трампа о завершении войны за сутки в случае победы на выборах

Дональд Трамп (Фото: MICHAEL REYNOLDS/EPA)

Кандидат в президенты США Дональд Трамп, по предварительным результатам, побеждает на выборах в США. И хоть до официальных результатов еще далеко, он уже объявил себя новым президентом Штатов и пообещал "остановить войны".

Украинцы традиционно реагируют мемами на громкие новости – и результаты президентской гонки в Штатах не стали исключением.

В частности, шутили о победе Трампа на фоне его прошлых заявлений о том, что он якобы сможет остановить российско-украинскую войну за 24 часа.

Зеленский уже поздравил Трампа с "впечатляющей победой".

Подробнее о ходе избирательной гонки в Штатах читайте в хронике LIGA.net.

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