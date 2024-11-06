"У нашей роты амбициозные планы на выходные". Украинцы реагируют мемами на победу Трампа
Дональд Трамп (Фото: MICHAEL REYNOLDS/EPA)

Кандидат в президенты США Дональд Трамп, по предварительным результатам, побеждает на выборах в США. И хоть до официальных результатов еще далеко, он уже объявил себя новым президентом Штатов и пообещал "остановить войны".

Украинцы традиционно реагируют мемами на громкие новости – и результаты президентской гонки в Штатах не стали исключением.

В частности, шутили о победе Трампа на фоне его прошлых заявлений о том, что он якобы сможет остановить российско-украинскую войну за 24 часа.

"У нашей роты амбициозные планы на выходные". Украинцы реагируют мемами на победу Трампа
"У нашей роты амбициозные планы на выходные". Украинцы реагируют мемами на победу Трампа
"У нашей роты амбициозные планы на выходные". Украинцы реагируют мемами на победу Трампа
"У нашей роты амбициозные планы на выходные". Украинцы реагируют мемами на победу Трампа
"У нашей роты амбициозные планы на выходные". Украинцы реагируют мемами на победу Трампа
"У нашей роты амбициозные планы на выходные". Украинцы реагируют мемами на победу Трампа
"У нашей роты амбициозные планы на выходные". Украинцы реагируют мемами на победу Трампа
"У нашей роты амбициозные планы на выходные". Украинцы реагируют мемами на победу Трампа
"У нашей роты амбициозные планы на выходные". Украинцы реагируют мемами на победу Трампа
"У нашей роты амбициозные планы на выходные". Украинцы реагируют мемами на победу Трампа
"У нашей роты амбициозные планы на выходные". Украинцы реагируют мемами на победу Трампа
"У нашей роты амбициозные планы на выходные". Украинцы реагируют мемами на победу Трампа
"У нашей роты амбициозные планы на выходные". Украинцы реагируют мемами на победу Трампа

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