"У нашої роти амбітні плани на вихідні". Українці реагують мемами на перемогу Трампа
Дональд Трамп (Фото: MICHAEL REYNOLDS/EPA)

Кандидат у президенти США Дональд Трамп, за попередніми результатами, здобуває перемогу на виборах у США. І хоч до офіційних результатів ще далеко, він вже оголосив себе новим президентом Штатів і пообіцяв "зупинити війни".

Українці традиційно реагують мемами на гучні новини – і результати президентських перегонів у Штатах не стали винятком.

Зокрема, жартували про перемогу Трампа на тлі його минулих заяв про те, що він нібито зможе зупинити російсько-українську війну за 24 години.

"У нашої роти амбітні плани на вихідні". Українці реагують мемами на перемогу Трампа
"У нашої роти амбітні плани на вихідні". Українці реагують мемами на перемогу Трампа
"У нашої роти амбітні плани на вихідні". Українці реагують мемами на перемогу Трампа
"У нашої роти амбітні плани на вихідні". Українці реагують мемами на перемогу Трампа
"У нашої роти амбітні плани на вихідні". Українці реагують мемами на перемогу Трампа
"У нашої роти амбітні плани на вихідні". Українці реагують мемами на перемогу Трампа
"У нашої роти амбітні плани на вихідні". Українці реагують мемами на перемогу Трампа
"У нашої роти амбітні плани на вихідні". Українці реагують мемами на перемогу Трампа
"У нашої роти амбітні плани на вихідні". Українці реагують мемами на перемогу Трампа
"У нашої роти амбітні плани на вихідні". Українці реагують мемами на перемогу Трампа
"У нашої роти амбітні плани на вихідні". Українці реагують мемами на перемогу Трампа
"У нашої роти амбітні плани на вихідні". Українці реагують мемами на перемогу Трампа
"У нашої роти амбітні плани на вихідні". Українці реагують мемами на перемогу Трампа

Читайте також: "Бойова міць" Росії та "невигідна" перемога. Що казав Трамп про Україну і війну: головні цитати

дональд трампмемивибори у сша