"У нашої роти амбітні плани на вихідні". Українці реагують мемами на перемогу Трампа
Кандидат у президенти США Дональд Трамп, за попередніми результатами, здобуває перемогу на виборах у США. І хоч до офіційних результатів ще далеко, він вже оголосив себе новим президентом Штатів і пообіцяв "зупинити війни".
Українці традиційно реагують мемами на гучні новини – і результати президентських перегонів у Штатах не стали винятком.
Зокрема, жартували про перемогу Трампа на тлі його минулих заяв про те, що він нібито зможе зупинити російсько-українську війну за 24 години.
- Зеленський вже привітав Трампа із "вражаючою перемогою".
- Детальніше про перебіг перегонів у Штатах читайте у хроніці LIGA.net.
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