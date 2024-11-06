"У нашої роти амбітні плани на вихідні". Українці реагують мемами на перемогу Трампа

Особлива увага в Україні прикута до заяв Трампа про завершення війни за добу у разі перемоги на виборах

Дональд Трамп (Фото: MICHAEL REYNOLDS/EPA)

Кандидат у президенти США Дональд Трамп, за попередніми результатами, здобуває перемогу на виборах у США. І хоч до офіційних результатів ще далеко, він вже оголосив себе новим президентом Штатів і пообіцяв "зупинити війни".

Українці традиційно реагують мемами на гучні новини – і результати президентських перегонів у Штатах не стали винятком.

Зокрема, жартували про перемогу Трампа на тлі його минулих заяв про те, що він нібито зможе зупинити російсько-українську війну за 24 години.

Зеленський вже привітав Трампа із "вражаючою перемогою".

Детальніше про перебіг перегонів у Штатах читайте у хроніці LIGA.net.

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