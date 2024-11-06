"Бойова міць" Росії та "невигідна" перемога. Що казав Трамп про Україну і війну: головні цитати

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Кандидат у президенти США Дональд Трамп, який, за попередніми результатами, здобуває перемогу, неодноразово заявляв про необхідність швидкого завершення російсько-української війни й критикував військову допомогу Києву. LIGA.net зібрала основні цитати Трампа про Україну під час його передвиборчої кампанії.

Виступаючи у Флориді 6 листопада та вже оголошуючи себе новим президентом Штатів, Трамп прямо не згадав про Україну, проте пообіцяв, що за його каденції не буде війн.

"Більше жодних воєн під час моєї каденції. Я збираюся зупинити війни. За чотири роки мого президентства війн не було. Ми хочемо сильну і потужну армію, яку нам не обов'язково використовувати", – сказав Трамп.

Він неодноразово заявляв, що нібито зможе закінчити війну РФ проти України "за один день". Проте не завжди уточнював, як саме планує це зробити.

"Я чудово знаю Зеленського і чудово, навіть краще, знаю Путіна. І в мене хороші стосунки, відмінні стосунки з ними <…> Зеленському я б сказав: все, припини це. Ви повинні укласти угоду... Путіну я б сказав: якщо ти не укладеш угоду, ми дамо йому (ймовірно, Зеленському. – Ред.) дуже багато (ймовірно, зброї. – Ред.), більше, ніж вони колись отримували, якщо буде потрібно", – казав Трамп у липні 2023-го.

А в червні 2024-го Трамп взагалі запевняв, що зміг би зупинити російсько-українську війну ще до свого вступу на посаду. Водночас "мирні пропозиції" Путіна Трамп назвав "неприйнятними".

Проте у серні 2022-го Трамп заявляв, що Україна, щоб уникнути повномасштабного вторгнення Росії чи – зараз – зупинити його, "могла б відмовитися від Криму" або зійти з курсу на вступ до НАТО. Тоді ж він припускав, що Путін переможе.

"Вони [українці] могли відмовитися від Криму. Вони могли б зробити щось із НАТО: "Добре, ми не збираємося до НАТО", і у вас була б країна, бо я вважаю, що Путін хотів укласти угоду. І тепер я не думаю, що він хоче укласти угоду. Він підриває все навколо. Я маю на увазі, він усе там захопить", – сказав він, додавши, що диктатор зараз "хоче захопити всю країну, а не частину".

Після зустрічі із Зеленським у вересні 2024-го Трамп висловив сподівання щодо своєї перемоги на виборах президента США, завдяки чому, переконаний він, "буде дуже справедлива і насправді досить швидка угода".

Його опонентка Камала Гарріс вважає, що причина, з якої Дональд Трамп каже, що війна закінчиться протягом 24 годин, полягає в тому, що "він просто здасться".

На дебатах із Гарріс у вересні 2024-го Трамп казав: "Я хочу, щоб війна припинилася... щоб люди не гинули мільйонами. У вас із Байденом (звертаючись до Гарріс. – Ред.) не вистачає сміливості просити грошей у Європи, як я просив для НАТО – або ти платиш, або ми більше не збираємося тебе захищати, я сказав... З огляду на це, я хочу, щоб війну було припинено".

Трамп неодноразово критикував надання військової допомоги Україні. І саме республіканці тривалий час блокували багатомільярдний пакет додаткової допомоги у Конгресі.

За даними Reuters, критикуючи закон про допомогу Україні на $60 млрд, Трамп на зустрічі з конгресменами-республіканцями говорив: "Якщо Україна переможе, яка буде вигода?"

Була і критика в бік Зеленського через постійну допомогу Україні з боку Штатів.

"Я думаю, що Зеленський – найбільший продавець в історії: щоразу, коли він приїжджає до країни, він їде з $60 млрд", – сказав Трамп у вересні 2024-го.

У середині жовтня 2024-го Трамп заявив, що Зеленський нібито винний в тому, що допустив повномасштабну війну Росії проти України.

"Це не означає, що я не хочу йому допомагати, бо мені дуже шкода цих людей. Але йому не слід було дозволяти цій війні починатися. Україна програла цю війну, пам'ятайте, це вже не Україна", – сказав республіканець.

У жовтні 2024-го Трамп розкритикував чинну американську владу за те, що та "має $300 млрд для України", але постраждалим від урагану "Гелен" американцям "все одно пропонують по $750".

В інтерв'ю Ілону Маску в серпні 2024-го Трамп казав, що треба почати знову говорити із Путіним:"Він поважав мене... Я довго з ним ладнав. Я сподіваюся, що ми з ним знову поладнаємо... Я також ладнав і з Кім Чен Ином".

Про російсько-українську війну він тоді сказав: "Вона [Росія] давно існує, в неї велика бойова міць. А Україні зараз бракує людей. Вони відправляють воювати дуже молодих і дуже старих чоловіків".

Досі лишається незрозумілим, якою буде політика Трампа на посаді президента в питанні подальшої підтримки України.

У березні 2024-го Трампа запитали, чи продовжить він допомагати Києву зброєю та чи дозволить у разі чого Росії й далі окуповувати українські території. Він відповів: "Сподіваюсь, що до цього не дійде".

Пояснив – поки він візьме на себе повноваження президента, пройде багато часу, і для війни, і для політики це "вічність".

За попередніми результатами, Трамп здобуває перемогу на президентських виборах у США. Детальніше про перебіг перегонів читайте у хроніці LIGA.net .

. Зеленський вже привітав Трампа із "вражаючою перемогою".

Читайте також: Politico: Якщо Трамп переможе, допомога Україні може припинитися відразу