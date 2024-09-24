Bloomberg: Трамп назвав Зеленського "найвеличнішим продавцем в історії"

Політик пообіцяв, що у разі перемоги на виборах підштовхне РФ та Україну до переговорів

Дональд Трамп (Фото: Erik S. Lesser/EPA)

Кандидат у президенти США Дональд Трамп назвав президент Володимира Зеленського "найбільшим продавцем в історії" під час мітингу в Пенсільванії 23 вересня перед Генеральною Асамблеєю ООН, передає Bloomberg. Також він пообіцяв "по-іншому" підходити до відносин з Україною у разі перемоги на виборах.

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"Я бачу, що Зеленський тут. Я думаю, що Зеленський – найвеличніший продавець в історії: щоразу, коли він приїжджає до країни, він їде з 60 мільярдами доларів", — сказав Трамп.

Також Трамп вважає, що Зеленський "дуже сильно" хотів би, щоб на виборах перемогла Камала Гарріс. Але якщо він знову стане президентом США, то "постарається підштовхнути" Україну і Росію до переговорів.

"Якщо я виграю ці вибори, перше, що я зроблю, це зателефоную Зеленському та Путіну і скажу: "Вам потрібно укласти угоду, це божевілля", – сказав Трамп.

Заяви політика пролунали на тлі візиту Зеленського до США, де він запланував зустріч з американським лідером Джо Байденом. Президент має намір представити йому, а також Трампу та Гарріс План перемоги, який, за інформацією The Times, складається з чотирьох ключових пунктів.

22 вересня президент розповів, що Україна продовжить жити за "планом Б", якщо Байден не підтримає план перемоги.

23 вересня Зеленський в інтерв'ю заявив, що не вірить в існування у Трампа плану завершення війни в Україні.

Під час візиту до США Зеленський відвідав завод із виготовлення снарядів у Пенсільванії.

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