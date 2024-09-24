Bloomberg: Трамп назвал Зеленского "величайшим продавцом в истории"
Дональд Трамп (Фото: Erik S. Lesser/EPA)

Кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал президент Владимира Зеленского "величайшим продавцом в истории" во время митинга в Пенсильвании 23 сентября перед Генеральной Ассамблеей ООН, передает Bloomberg. Также он пообещал "по-другому" подходить к отношениям с Украиной в случае победы на выборах.

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"Я вижу, что Зеленский здесь. Я думаю, что Зеленский — величайший продавец в истории: каждый раз, когда он приезжает в страну, он уезжает с 60 миллиардами долларов", — сказал Трамп. 

Также Трамп считает, что Зеленский "очень сильно" хотел бы, чтобы на выборах победила Камала Харрис. Но в случае, если он снова станет президентом США, то "постарается подтолкнуть" Украину и Россию к переговорам. 

"Если я выиграю эти выборы, первое, что я сделаю, это позвоню Зеленскому и Путину и скажу: "Вам нужно заключить сделку, это безумие", — сказал Трамп.

Заявления политика прозвучали на фоне визита Зеленского в США, где у него запланирована встреча с американским лидером Джо Байденом. Президент намерен представить ему, а также Трампу и Харрис План победы, который, по информации The Times, состоит из четырех ключевых пунктов.

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