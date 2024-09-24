Bloomberg: Трамп назвал Зеленского "величайшим продавцом в истории"

Политик пообещал, что в случае победы на выборах подтолкнет РФ и Украину к переговорам

Дональд Трамп (Фото: Erik S. Lesser/EPA)

Кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал президент Владимира Зеленского "величайшим продавцом в истории" во время митинга в Пенсильвании 23 сентября перед Генеральной Ассамблеей ООН, передает Bloomberg. Также он пообещал "по-другому" подходить к отношениям с Украиной в случае победы на выборах.

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"Я вижу, что Зеленский здесь. Я думаю, что Зеленский — величайший продавец в истории: каждый раз, когда он приезжает в страну, он уезжает с 60 миллиардами долларов", — сказал Трамп.

Также Трамп считает, что Зеленский "очень сильно" хотел бы, чтобы на выборах победила Камала Харрис. Но в случае, если он снова станет президентом США, то "постарается подтолкнуть" Украину и Россию к переговорам.

"Если я выиграю эти выборы, первое, что я сделаю, это позвоню Зеленскому и Путину и скажу: "Вам нужно заключить сделку, это безумие", — сказал Трамп.

Заявления политика прозвучали на фоне визита Зеленского в США, где у него запланирована встреча с американским лидером Джо Байденом. Президент намерен представить ему, а также Трампу и Харрис План победы, который, по информации The Times, состоит из четырех ключевых пунктов.

22 сентября президент рассказал, что Украина продолжит жить по "плану Б", если Байден не поддержит план победы.

23 сентября Зеленский в интервью заявил, что не верит в существование у Трампа плана по завершению войны в Украине.

Во время визита в США Зеленский посетил завод по изготовлению снарядов в Пенсильвании.

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