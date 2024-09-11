Гарріс на дебатах заявила, що Трамп завершить війну за 24 години, тому що "просто здасться"

Камала Гарріс (Фото: ЕРА)

Кандидатка в президенти США Камала Гарріс заявила, що її опонент Дональд Трамп зможе завершити війну за добу, тому що просто здасться. Про це вона сказала під час дебатів.

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Трампуникнув прямої відповіді на питання, як саме він би завершив війну в Україні. Він лише зазначив, що США "витрачають мільярди" на цю війну, а це набагато більше, ніж ЄС та НАТО. Він також вкотре заявив, що може закінчити війну "за 24 години" та ще до того, як стане президентом.

"Причина, з якої Дональд Трамп каже, що ця війна закінчиться протягом 24 годин, полягає в тому, що він просто здасться", – відповіла Гарріс.

8 вересня Politico писало, що соратники Трампа побоюються, що він провалить дебати з Гарріс.

WP писав, що Росія просуває Трампа на виборах "більш витончено", ніж раніше. Зокрема, РФ націлена на штати, що вагаються, і використовує ШІ для створення фейкового контенту з метою формування результату на користь Трампа.

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