Росія просуває Трампа на виборах "більш витончено", ніж раніше – WP

РФ націлена на штати, що вагаються, і використовує ШІ для створення фейкового контенту з метою формування результату на користь Трампа

Дональд Трамп (Фото: Justin Lane/EPA)

Таємні спроби російського уряду вплинути на президентські вибори у Сполучених Штатах є більш "просунутими", ніж в останні роки, і є найактивнішою зовнішньою загрозою цього політичного сезону. Про це повідомило видання The Washington Post із посиланням на високопосадовця Офісу директора національної розвідки США, який говорив на умовах анонімності.

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За словами співрозмовника, діяльність Росії "більш витончена, ніж у попередні виборчі цикли". Він зазначив, що Москва використовує "справжні голоси США" для "відмивання" російської урядової пропаганди та поширення наративів, які роз'єднують суспільство, у соціальних мережах, а також на фейкових сайтах, які видають себе за легітимні американські медіаорганізації.

Посадовець стверджує, що РФ націлена на штати, що вагаються, і використовує штучний інтелект для швидшого і переконливого створення фейкового контенту з метою формування результату на користь кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа.

Як зазначив представник розвідки, це "відповідає ширшим зовнішньополітичним цілям Москви щодо послаблення США і підриву підтримки Києва з боку Вашингтона". Дві речі ставлять Росію "на перше місце в списку" іноземних урядів, які прагнуть вплинути на вибори, додав співрозмовник.

"Вони досить сильні й досвідчені у здійсненні такого роду діяльності. Крім того, обсяг і масштаб їхньої діяльності є досить значним", – сказав він.

У розвідці стверджують, що американці більш схильні вірити поглядам інших громадян, ніж контенту з явними ознаками іноземної пропаганди.

"Отже, ми бачимо, що вони покладаються на свідомих і несвідомих американців, які поширюють, просувають і підвищують довіру до наративів, що слугують інтересам цих іноземних суб'єктів", – додав співрозмовник.

4 вересня 2024 року Мінфін США запровадив санкції проти медіагрупи RT. Під обмеження потрапили і її керівники, зокрема кремлівська пропагандистка Симоньян.

7 вересня Reuters писало, що американські блогери, пов'язані з RT, намагалися вплинути на виборців у США, аби схилити їх до підтримки Трампа.

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