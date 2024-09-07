Reuters: Пропагандистська мережа Russia Today схиляла виборців у США до підтримки Трампа

Головний офіс RT у Москві (Фото: ЕРА/MAXIM SHIPENKOV)

Американські блогери, пов'язані з російським пропагандистським телеканалом Russia Today, намагалися вплинути на виборців у США, щоб схилити їх до підтримки кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа на президентських виборах. Про це пише Reuters із посиланням на неназваного високопоставленого представника американських розвідслужб.

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Основною метою російського втручання, як і у 2016 році, було посилення розбіжностей серед американського населення, пишуть журналісти.

Агітація на користь Трампа, на думку представника спецслужб, свідчить про прагнення Росії до сприятливого для неї результату виборів. Прямі звинувачення на адресу Трампа чи його команди у співпраці з Росією не прозвучали.

Як зазначив представник розвідки, Росія є найактивнішою серед країн, що намагаються втрутитися в американські вибори, але також зафіксовані спроби втручання з боку Китаю та Ірану. Китай, за інформацією спецслужб, намагається вплинути на результати виборів до Конгресу в деяких округах, а Іран, за словами джерела, активніший, ніж раніше. Більше деталей розвідник не надав.

Також, за його словами, розвідслужби приватно попереджають людей, які можуть стати цілями російських операцій.

4 вересня 2024 року Мінфін США запровадив санкції проти медіагрупи RT. Під обмеження потрапили і їхні керівники, зокрема кремлівська пропагандистка Маргарита Симоньян.

В американському Мінфіні пояснили, що санкції – це відповідь на "шкідливі зусилля Москви" щодо впливу на вибори президента США 2024 року.

За їх інформацією, Росія використовує штучний інтелект, дипфейки та дезінформацію, щоб підірвати довіру американців до виборчого процесу.

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