Кремлівська пропагандистка Симоньян та інші потрапили під санкції США, але не через Україну

У США оголосили $10 млн нагороди за інформацію про втручання іноземних організацій у виборчий процес

Санкції проти Росії (Фото: Depositphotos)

Мінфін США запровадив санкції проти медіагрупи "Россия сегодня", йдеться на сайті відомства. До неї входять популярні пропагандистські видання РФ та їхні топменеджери.

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Так, під санкції потрапили "РИА Новости", RT, Sputnik, "ТВ-Новости" та Ruptly. Також у списку опинилась відома кремлівська пропагандистка та "головна редакторка телеканалу RT" Маргарита Симоньян, її заступники Антон Анісімов та Єлизавета Бродська, і ще низка топменеджерів цього телеканалу.

Крім того, двом працівникам RT влада США висунула звинувачення у порушенні закону про іноагентів та відмивання коштів.

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В американському Мінфіні пояснили, що санкції – це відповідь на "шкідливі зусилля Москви" щодо впливу на вибори президента США 2024 року. За їх інформацією, Росія використовує штучний інтелект, діпфейки та дезінформацію, щоб підірвати довіру американців до виборчого процесу.

Пропагандистський телеканал RT, за даними американської сторони, з початку 2024 року таємно вербував "американських інфлюенсерів, що нічого не підозрювали", для підтримки шкідливої компанії. Російські пропагандисти використовували для цього підставну компанію, щоб приховати зв'язок із РФ і її причетність.

Мінфін США вніс рупори Кремля в "список іноземних представництв" і оголосив про винагороду $10 млн за інформацію, яка доведе іноземне втручання у вибори в США.