Кремлевская пропагандистка Симоньян и другие попали под санкции США, но не из-за Украины

В США объявили $10 млн награды за информацию о вмешательстве иностранных организаций в избирательный процесс

Санкции против России (Фото: Depositphotos)

Минфин США ввел санкции против медиагруппы "Россия сегодня", говорится на сайте ведомства. В нее входят популярные пропагандистские издания РФ и их топ-менеджеры.

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Так, под санкции попали РИА Новости, RT, Sputnik, ТВ-Новости и Ruptly. Также в списке оказалась известная кремлевская пропагандистка и "главред телеканала RT" Маргарита Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала.

В документе указаны заместители пропагандистки Симоньян Антон Анисимов и Елизавета Бродская, замруководителя службы информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и сотрудница того же отдела Елена Афанасьева. Кроме того, двум сотрудникам RT власти США выдвинули обвинения в нарушении закона об иноагентах и отмывании средств.

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В американском Минфине объяснили, что санкции — это ответ на "вредоносные усилия Москвы" по влиянию на выборы президента США 2024 года. По их информации, Россия использует искусственный интеллект, дипфейки и дезинформацию, чтобы подорвать доверие американцев к избирательному процессу.

Пропагандистский телеканал RT, по данным американской стороны, с начала 2024 года тайно вербовал "ничего не подозревающих" американских инфлюенсеров для поддержки вредоносной компании. Российские пропагандисты использовали для этих целей подставную компанию, чтобы скрыть связь с РФ и ее причастность.

Минфин США внес рупоры Кремля в "список иностранных представительств" и объявил о вознаграждении в $10 млн за информацию, которая докажет иностранное вмешательство в выборы в США.