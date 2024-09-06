У Байдена відповіли Путіну на його слова "прихильності" до Гарріс. Кажуть не втручатися
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що не Володимиру Путіну визначати, хто буде наступним президентом США, а американцям. Так він відреагував на публічні дискусії російського диктатора щодо "прихильності" до того чи іншого кандидата.
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Виступаючи на Східному економічному форумі 5 вересня, Путін торкнувся теми президентських виборів у США.
"Нашим фаворитом, якщо можна так сказати, був пан Байден. Його зняли з перегонів, але він рекомендував підтримати пані Гарріс. І ми так зробимо, будемо її підтримувати", – заявив кремлівський диктатор.
Кірбі попросили прокоментувати це, на що він сказав: "Він не повинен нікому віддавати перевагу так чи інакше. Єдиний народ, який має визначати, хто буде наступним президентом Сполучених Штатів – це американський народ".
Посадовець додав, що Вашингтон "був би дуже вдячний, якби Путін припинив говорити про вибори у США та вручатися у них".
Трамп, виступаючи у Нью-Йорку, заявив: "Він підтримав Камалу. Я не знаю, що саме говорити у зв'язку з цим. Не розумію, ображений я чи він, навпаки, зробив мені послугу".
- 3 серпня 2024 року Трамп заявив, що погодився на пропозицію каналу Fox News провести дебати з Гарріс 4 вересня.
- 4 серпня Гарріс відмовилась від дебатів на Fox News на умовах Трампа. У її штабі заявили, що вона планує взяти участь у дебатах 10 вересня на телеканалі ABC News, що було погоджено раніше.
- 9 серпня канал ABC News повідомив, що Трамп і Гарріс погодилися зустрітись на дебатах 10 вересня.
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