У Байдена відповіли Путіну на його слова "прихильності" до Гарріс. Кажуть не втручатися

Вашингтон "був би дуже вдячний, якби Путін припинив говорити про вибори у США та вручатися у них", заявив Джон Кірбі

Джон Кірбі (Фото: ЕРА)

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що не Володимиру Путіну визначати, хто буде наступним президентом США, а американцям. Так він відреагував на публічні дискусії російського диктатора щодо "прихильності" до того чи іншого кандидата.

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Виступаючи на Східному економічному форумі 5 вересня, Путін торкнувся теми президентських виборів у США.

"Нашим фаворитом, якщо можна так сказати, був пан Байден. Його зняли з перегонів, але він рекомендував підтримати пані Гарріс. І ми так зробимо, будемо її підтримувати", – заявив кремлівський диктатор.

Кірбі попросили прокоментувати це, на що він сказав: "Він не повинен нікому віддавати перевагу так чи інакше. Єдиний народ, який має визначати, хто буде наступним президентом Сполучених Штатів – це американський народ".

Посадовець додав, що Вашингтон "був би дуже вдячний, якби Путін припинив говорити про вибори у США та вручатися у них".

Трамп, виступаючи у Нью-Йорку, заявив: "Він підтримав Камалу. Я не знаю, що саме говорити у зв'язку з цим. Не розумію, ображений я чи він, навпаки, зробив мені послугу".

3 серпня 2024 року Трамп заявив, що погодився на пропозицію каналу Fox News провести дебати з Гарріс 4 вересня.

4 серпня Гарріс відмовилась від дебатів на Fox News на умовах Трампа. У її штабі заявили, що вона планує взяти участь у дебатах 10 вересня на телеканалі ABC News, що було погоджено раніше.

9 серпня канал ABC News повідомив, що Трамп і Гарріс погодилися зустрітись на дебатах 10 вересня.

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