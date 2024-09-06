Трамп хоче зробити Маска очільником "комісії з ефективності уряду" у разі перемоги

Передбачається, що комісія на чолі з Маском займатиметься повним фінансовим і функціональним аудитом федерального уряду США

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/JIM LO SCALZO)

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що у разі його перемоги американський бізнесмен Ілон Маск стане очільником "новоствореної комісії з ефективності уряду". Таку заяву він зробив 5 вересня в Економічному клубі Нью-Йорка — організації, яка займається аналізом економічних питань, передає Axios.

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Трамп зазначив, що у разі перемоги планує створити "комісію з підвищення ефективності державного управління", яка займатиметься повним фінансовим і функціональним аудитом федерального уряду США.

Цю комісію, за словами Трампа, має очолити Маск, який після аудиту надасть рекомендації щодо суттєвих реформ.

Ідея створення такого органу була запропонована самим Маском під час інтерв’ю на платформі X у серпні, звертають увагу журналісти. Маск своєю чергою заявив, що готовий працювати безплатно.

Браян Г’юз, старший радник Трампа, зазначив, що деталі роботи комісії в промові не були чітко окреслені, але це свідчить про те, що Трампу подобається ця ідея і він планує співпрацювати з Маском для її реалізації.

13 липня 2024 року Bloomberg писало, що Маск вніс пожертву у фонд, який працює над обранням наступним президентом США Трампа.

13 серпня Трамп дав інтерв'ю Маску, в якому розкритикував кандидатку у президенти від демократів Камалу Гарріс, назвавши її "некомпетентною".

20 серпня Трамп заявив, що хоче зробити Маска своїм радником. Той зазначив, що "готовий служити".

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