Трамп заявив, що хоче взяти Маска радником у разі перемоги на виборах. Мільярдер відреагував

Дональд Трамп (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)

Кандидат у президенти Сполучених Штатів від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що у разі переобрання главою держави може призначити мільярдера Ілона Маска своїм радником. Про це він розповів в інтерв’ю агенції Reuters.

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Відповідаючи на запитання, чи розглядатиме він можливість призначення Маска на посаду радника або в уряд, Трамп відповів, що так і буде.

"Він дуже розумний хлопець. Я, безумовно, зробив би це, я б точно зробив. Він геніальний хлопець", – сказав Трамп.

Маск відреагував у соціальній мережі Х (Twitter). Мільярдер опублікував зображення, де він стоїть за трибуною з підписом "Департамент ефективності уряду", і написав: "Я готовий служити".

Фото: X-акаунт Ілона Маска

13 липня Bloomberg писало, що Маск вніс пожертву у фонд, який працює над обранням наступним президентом США Трампа.

13 серпня Трамп дав інтерв'ю Маску, в якому розкритикував віцепрезидентку Гарріс, назвавши її "некомпетентною".

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