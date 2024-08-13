Трамп під час інтерв'ю із Маском висловився про Гарріс: Не компетентна, як і Байден

Трамп вважає, що зараз у США "дефективний уряд, це дефективні люди"

Дональд Трамп (Фото: EPA/DAVID MAXWELL)

Республіканець Дональд Трамп розкритикував свою опонентку від Демократичної партії Камалу Гарріс та назвав її "некомпетентною", як і чинний президент Джо Байден. Про це він розповів у інтерв'ю американському власнику соцмережі Х Ілону Маску.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

"У них є ще п'ять місяців, коли вони можуть щось зробити, але вони нічого не зроблять. Це все балачки, вона (Камала, – ред.) некомпетентна і він некомпетентний і, чесно кажучи, я думаю, що вона більш некомпетентна, ніж він", — сказав Трамп.

Трамп вважає, що зараз у США "дефективний уряд, це дефективні люди", а також назвав Байдена "найгіршим президентом в історії" звернувши увагу на те, що за його каденції сталося вторгнення Росії в Україну, ХАМАС напав на Ізраїль.

Трамп назвав головною загрозою людству не кліматичні зміни, а ядерний конфлікт, адже зараз, за його словами, п'ять країн мають значний ядерний арсенал.

"Не можна допустити, щоб через людей на кшталт Байдена сталася якась дурість", – підкреслив він.

28 липня 2024 року Bloomberg писав, що Гарріс за перший тиждень зібрала рекордні $200 млн.

Протягом липня Гарріс зібрала на виборчу кампанію суму, вдвічі більшу, ніж ту, яку зібрав кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп.

Читайте також: У США провели опитування, хто кращий для економіки – Гарріс чи Трамп