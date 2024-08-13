Трамп во время интервью с Маском высказался о Гаррисе: Не компетентна, как и Байден

Трамп считает, что сейчас в США "дефективное правительство, это дефективные люди"

Дональд Трамп (Фото: EPA/DAVID MAXWELL)

Республиканец Дональд Трамп подверг критике свою оппонентку от Демократической партии Камалу Гаррис и назвал ее "некомпетентной", как и действующий президент Джо Байден. Об этом он рассказал в интервью американскому владельцу соцсети Х Илону Маску.

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"У них есть еще пять месяцев, когда они могут что-то сделать, но они ничего не сделают. Это все разговоры, она (Камала, – ред.) некомпетентна и он некомпетентен и, честно говоря, я думаю, что она более некомпетентна , чем он", – сказал Трамп.

Трамп считает, что сейчас в США "дефективное правительство, это дефективные люди", а также назвал Байдена "худшим президентом в истории", обратив внимание на то, что при его каденции произошло вторжение России в Украину, ХАМАС напал на Израиль.

Трамп назвал главной угрозой человечеству не климатические изменения, а ядерный конфликт, ведь сейчас, по его словам, пять стран имеют значительный ядерный арсенал.

"Нельзя допустить, чтобы из-за людей типа Байдена произошла какая-то глупость", – подчеркнул он.

28 июля 2024 года Bloomberg писал, что Харрис за первую неделю собрала рекордные $200 млн.

В течение июля Харрис собрала на избирательную кампанию сумму, вдвое большую, чем ту, которую собрал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп.

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