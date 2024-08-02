Politico: Харрис в июле опередила Трампа в сборе средств на избирательную кампанию

Камала Харрис (Фото: Leslie Plaza Johnson/EPA)

Вице-президент США Камала Харрис в течение июля собрала на избирательную кампанию сумму, вдвое большую, чем ту, которую собрал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на штабы кандидатов.

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Так, в июле Харрис собрала $310 млн, а Трамп, переживший покушение во время митинга в Пенсильвании, – $137 млн.

Общая казна наиболее вероятного кандидата от Демократической партии составила $377 млн, что на $50 млн больше, чем у Трампа.

В материале говорится, что потрясающие итоги Харрис контрастируют с суммой, пожертвованной американцами действующему президенту США Джо Байдену, отказавшемуся 21 июля от участия в выборах.

По данным кампании Харрис, две трети общей суммы в июле поступило от доноров, пожертвовавших впервые. При этом большая часть общей суммы собрана из пожертвований в размере $200 или менее. В отчете также сказано, что наблюдался рост числа взносов среди доноров так называемого поколения Z и миллениалов, приверженность которых Байден пытался завоевать.

"Это историческая победа для кандидата, который войдет в историю в ноябре этого года. Чрезвычайный всплеск поддержки, который мы увидели лишь спустя короткое время, показывает, что сторонники Харрис мобилизованы и готовы приложить усилия, чтобы победить Трампа в этом ноябре", — заявила представитель штаба Харрис Джулия Чавес Родригез.

21 июля 2024 года действующий президент США Байден объявил о выходе из президентской гонки, предложив кандидатуру Харрис.

23 июля Associated Press писало, что Харрис за сутки собрала $81 млн на свою предвыборную кампанию, что является историческим рекордом для демократов.

Штаб Трампа считает нарушением закона передачу денег из предвыборной кампании Байдена вице-президенту Харрис, поэтому подал жалобу в Федеральную избирательную комиссию.

28 июля Bloomberg писало, что Харрис за первую неделю собрала рекордные $200 млн.

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