Демократы начинают голосовать за выдвижение Харрис официальным кандидатом в президенты США

Харрис нужно получить 1976 голосов, чтобы ее выдвинули кандидаткой в президенты, но ожидается, что количество ее сторонников будет значительно больше

Камала Харрис (Фото: ЕРА/LESLIE PLAZA JOHNSON)

Члены Демократической партии США 1 августа начинают онлайн-голосование, которое должно официально предоставить вице-президенту Камали Харрис статус кандидата в президенты. Об этом сообщает газета The Washington Post.

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Гаррис – единственный кандидат, допущенный к участию в онлайн-голосовании для почти 4000 делегатов Демократической партии.

Отмечается, что виртуальное голосование начинается через несколько минут и продлится до вечера 5 августа.

Харрис необходимо получить 1976 голосов, чтобы ее выдвинули кандидатом в президенты, но ожидается, что количество ее сторонников будет значительно больше.

Национальный комитет Демократической партии сообщил, что 3 923 делегата подали петицию с просьбой включить Харрис в бюллетень для голосования за номинацию. Ни один другой кандидат не набрал более 300 подписей делегатов.

21 июля 2024 года действующий президент США Байден объявил о выходе из президентской гонки, предложив кандидатуру вице-президента Харрис.

22 июля Харрис заявила, что идет на выборы и пообещала "заслужить и выиграть" номинацию от Демократической партии.

Результаты опроса Bloomberg News/Morning Consult свидетельствуют, что Харрис не только сравнялась с 45-м президентом-республиканцем Дональдом Трампом в ключевых штатах, но и опередила его на 1%.

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