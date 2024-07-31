Зеленский и Харрис не поладили накануне вторжения РФ – Time назвал причины

Сообщение Харрис усилило разочарование Зеленского в союзниках перед вторжением и "задало тон" отношениям с вице-президентом, пишет Саймон Шустер

Камала Харрис и Владимир Зеленский в 2024 году (Фото: ALESSANDRO DELLA VALLE / EPA)

Президент Владимир Зеленский и вице-президент США Камала Харрис не смогли найти общий язык накануне полномасштабного вторжения России: украинский лидер просил о превентивных санкциях и военной помощи, Харрис отказала и хотела, чтобы Зеленский публично признал неизбежность вторжения. Об этом заявляет журналист Time Саймон Шустер, автор книги "Шоумен" о президенте Украины.

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В 2022 году, менее чем за неделю до большой войны, Харрис посетила ежегодную Мюнхенскую конференцию безопасности – там одной из ее задач была встреча с украинским президентом. Политик должна была донести до Зеленского то, как США планируют реагировать на вторжение России, и что они не будут делать.

Неназванный американский чиновник сообщил журналисту, что также Харрис должна была предоставить Зеленскому последние оценки американской разведки и объяснить насчет "подготовки, необходимой для успеха на поле боя".

СМИ пишет, что переданное вице-президентом сообщение было "не совсем приветственным", и впечатление, произведенное Харрис на украинскую сторону, было "неоднозначным".

"Камала Харрис сказала, что атака была неизбежной. Президент Зеленский на это сказал: я понимаю. Наша разведка также видит эту информацию", – вспоминает присутствовавший на встрече тогдашний министр обороны Алексей Резников.

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Однако Зеленский и Харрис не смогли договориться об адекватном ответе на предстоящее вторжение, заявляет Шустер. По его словам, Зеленский призвал США ввести превентивные санкции против РФ, утверждая, что это заставит диктатора Владимира Путина пересмотреть свое решение о вторжении.

"Если нападение действительно неизбежно, утверждал Зеленский, то США должны прислать в Украину оружие, в том числе системы противовоздушной обороны, истребители и тяжелую артиллерию, необходимые для того, чтобы предотвратить захват российскими войсками страны", – пишет журналист.

Однако Харрис отклонила оба предложения, заявили автору украинские чиновники, присутствовавшие во время обсуждения.

Так, США не могли ввести превентивные санкции против РФ, потому что "наказание может наступить только после преступления", передает позицию вице-президента Шустер.

Резников заявил: вместо того, чтобы пообещать прислать Украине передовое оружие, американцы давили на Зеленского – чтобы тот публично заявил, что вторжение неизбежно.

"Зеленский четко спросил Камалу Харрис: "Вы хотите, чтобы я это признал, но что это вам даст? Если я признаю это здесь, в этом разговоре, вы наложите санкции?" И он не получил ответа", – заявляет бывший министр обороны.

Как отмечает журналист: на тот момент позиция президента Джо Байдена, после консультаций с помощниками, заключалась в том, что угроза санкций является большим сдерживающим фактором для РФ, чем их введение, и что передача Киеву новейшего оружия могла укрепить убеждение Путина в том, что Украина становится "государством-сателлитом НАТО".

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Также другой главной ролью Харрис в Мюнхене было сплочение европейских лидеров для совместного ответа, если российское вторжение состоится, и изложение позиции США.

"Она встречалась с европейскими лидерами, чтобы согласовать ответы в ожидании вторжения России. [В своей речи] она предусмотрела российскую последовательность действий и очертила шаги, которые Соединенные Штаты и Европа предпримут вместе", – сказал Time неназванный представитель Белого дома.

Несмотря на это, пишет Шустер, переданное Харрис сообщение усилило разочарование Зеленского в союзниках перед вторжением и "задало тон" отношениям с вице-президентом, которые "никогда не были особенно теплыми".

Харрис, в отличие от Байдена и других высокопоставленных чиновников, не посещала Украину с начала большой войны. Неназванный украинский чиновник заявил, что на встречах в последние годы Харрис действительно "выражала сочувствие к их тяжелому положению", но он назвал это "формальным сочувствием, согласно протоколу".

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А американский чиновник отметил, что Харрис совершила много путешествий, пытаясь сплотить европейских союзников и поддержать украинцев в войне.

В частности, вскоре после начала вторжения вице-президент посетила Польшу и Румынию, чтобы встретиться с европейскими лидерами и военнослужащими США на восточном фланге НАТО для "укрепления нашей позиции сдерживания и обороны", заявил чиновник.

Встреча Харрис с Зеленским во время саммита мира "отмечалась такой же формальностью", как и предыдущие встречи, отмечает журналист.

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21 июля 2024 года Байден объявил о выходе из президентской гонки, предложив кандидатуру вице-президента Харрис.

22 июля Харрис заявила, что идет на выборы, и пообещала "заслужить и выиграть" номинацию от Демократической партии.

Результаты опроса Bloomberg News/Morning Consult свидетельствуют, что Харрис не только сравнялась с 45-м президентом-республиканцем Дональдом Трампом в ключевых штатах, но и опередила его на 1%.

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