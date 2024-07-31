Зеленський та Гарріс не порозумілися напередодні вторгнення РФ – Time назвав причини

Повідомлення Гарріс посилило розчарування Зеленського у союзниках перед вторгненням та "задало тон" відносинам із віцепрезиденткою, пише Саймон Шустер

Камала Гарріс та Володимир Зеленський у 2024 році (Фото: ALESSANDRO DELLA VALLE / EPA)

Президент Володимир Зеленський та віцепрезидентка США Камала Гарріс не змогли порозумітися напередодні повномасштабного вторгнення Росії: український лідер просив про превентивні санкції та військову допомогу, Гарріс відмовила та хотіла, щоб Зеленський публічно визнав неминучість вторгнення. Про це заявляє журналіст Time Саймон Шустер, автор книги "Шоумен" про президента України.

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У 2022 році, менш ніж за тиждень до великої війни, Гарріс відвідала щорічну Мюнхенську безпекову конференцію – там одним із її завдань була зустріч з українським президентом. Політикиня мала донести до Зеленського, як США планують реагувати на вторгнення Росії, і що вони не робитимуть.

Неназваний американський посадовець повідомив журналісту, що також Гарріс мала надати Зеленському останні оцінки американської розвідки та пояснити щодо "підготовки, необхідної для успіху на полі бою".

ЗМІ пише, що передане віцепрезиденткою повідомлення було "не зовсім вітальним", і враження, справлене Гарріс на українську сторону, було "неоднозначним".

"Камала Харріс сказала, що атака була неминучою. Президент Зеленський на це сказав: я розумію. Наша розвідка також бачить цю інформацію", – згадує тодішній міністр оборони Олексій Резніков, який був присутній на зустрічі.

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Проте Зеленський та Гарріс не змогли домовитися про адекватну відповідь на майбутнє вторгнення, заявляє Шустер. За його словами, Зеленський закликав США ввести превентивні санкції проти РФ, стверджуючи, що це змусить диктатора Володимира Путіна переглянути своє рішення щодо вторгнення.

"Якщо напад справді неминучий, стверджував Зеленський, то США повинні надіслати в Україну зброю, в тому числі системи протиповітряної оборони, винищувачі та важку артилерію, необхідні для того, щоб запобігти захопленню російськими військами країни", – пише журналіст.

Проте Гарріс відхилила обидві пропозиції, заявили автору українські чиновники, які були присутні під час обговорення.

Так, США не могли запровадити превентивні санкції проти РФ, тому що "покарання може настати лише після злочину", передає позицію віцепрезидентки Шустер.

Резніков заявив: замість того, щоб пообіцяти надіслати Україні передову зброю, американці тиснули на Зеленського – аби той публічно заявив, що вторгнення неминуче.

"Зеленський чітко запитав Камалу Харріс: "Ви хочете, щоб я це визнав, але що це вам дасть? Якщо я визнаю це тут, у цій розмові, ви накладете санкції?" І він не отримав відповіді", – заявляє колишній міністр оборони.

Як зауважує журналіст: на той момент позиція президента Джо Байдена, після консультацій з помічниками, полягала в тому, що загроза санкцій є більшим стримуючим фактором для РФ, аніж їх введення, і що передання Києву новітньої зброї могло зміцнити переконання Путіна в тому, що Україна стає "державою-сателітом НАТО".

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Також іншою головною роллю Гарріс у Мюнхені було згуртування європейських лідерів для спільної відповіді, якщо російське вторгнення відбудеться, і викладення позицію США.

"Вона зустрічалася з європейськими лідерами, щоб узгодити відповіді в очікуванні вторгнення Росії. [У своїй промові] вона передбачила російську послідовність дій і окреслила кроки, які Сполучені Штати та Європа зроблять разом", – сказав Time неназваний представник Білого дому.

Попри це, пише Шустер, передане Гарріс повідомлення посилило розчарування Зеленського у союзниках перед вторгненням та "задало тон" відносинам з віцепрезиденткою, котрі "ніколи не були особливо теплими".

Гарріс, на відміну від Байдена та інших високопосадовців, не відвідувала Україну з початку великої війни. Неназваний український посадовець заявив, що на зустрічах в останні роки Гарріс справді "виявляла співчуття до їхнього важкого становища", але він назвав це "формальним співчуттям, згідно з протоколом".

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Натомість американський чиновник зазначив, що Гарріс здійснила багато подорожей, намагаючись згуртувати європейських союзників та підтримати українців у війні.

Зокрема, невдовзі після початку вторгнення віцепрезидентка відвідала Польщу та Румунію, аби зустрітися з європейськими лідерами та військовослужбовцями США на східному фланзі НАТО для "зміцнення нашої позиції стримування та оборони", заявив посадовець.

Зустріч Гарріс з Зеленським під час Саміту миру "відзначалася такою ж формальністю", як і попередні зустрічі, зауважує журналіст.

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21 липня 2024 року Байден оголосив про вихід із президентських перегонів, запропонувавши кандидатуру віцепрезидентки Гарріс.

22 липня Гарріс заявила, що йде на вибори, й пообіцяла "заслужити та виграти" номінацію від Демократичної партії.

Результати опитування Bloomberg News / Morning Consult свідчать, що Гарріс не тільки зрівнялася з 45-м президентом-республіканцем Дональдом Трампом у ключових штатах, але й випередила його на 1%.

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