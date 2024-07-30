Reuters: Гарріс наступного тижня вирушить у турне з кандидатом у віцепрезиденти США
Формально кандидатка у президенти США Камала Гарріс наступного тижня вирушить у передвиборче турне зі своїм кандидатом у віцепрезиденти. Про це повідомляє Reuters із посиланням на двох обізнаних співрозмовників.
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За словами одного зі співрозмовників, Гарріс планує оголосити свого кандидата на посаду віцепрезидента США перед поїздкою до ключових штатів наступного тижня – ті можуть визначити результат президентських виборів.
До таких штатів належать, зокрема, Мічиган, Пенсильванія та Вісконсин.
Днями джерела агенції Bloomberg повідомляли, що у "короткий список" кандидатів у віцепрезиденти Гарріс потрапили сенатор від Аризони Марк Келлі, губернатор Пенсильванії Джош Шапіро та губернатор Міннесоти Тім Волц.
- 21 липня 2024 року чинний президент США Байден оголосив про вихід із президентських перегонів, запропонувавши кандидатуру віцепрезидентки Гарріс.
- 22 липня Гарріс заявила, що йде на вибори, й пообіцяла "заслужити та виграти" номінацію від Демократичної партії.
- 26 липня Обама підтримав Гарріс як кандидатку на посаду президента.
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