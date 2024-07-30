Reuters: Гарріс наступного тижня вирушить у турне з кандидатом у віцепрезиденти США

Ім'я кандидата у віцепрезиденти США може бути оголошено перед поїздкою Гарріс до ключових штатів наступного тижня

Камала Гарріс (Фото: ЕРА/Kenny Holston)

Формально кандидатка у президенти США Камала Гарріс наступного тижня вирушить у передвиборче турне зі своїм кандидатом у віцепрезиденти. Про це повідомляє Reuters із посиланням на двох обізнаних співрозмовників.

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За словами одного зі співрозмовників, Гарріс планує оголосити свого кандидата на посаду віцепрезидента США перед поїздкою до ключових штатів наступного тижня – ті можуть визначити результат президентських виборів.

До таких штатів належать, зокрема, Мічиган, Пенсильванія та Вісконсин.

Днями джерела агенції Bloomberg повідомляли, що у "короткий список" кандидатів у віцепрезиденти Гарріс потрапили сенатор від Аризони Марк Келлі, губернатор Пенсильванії Джош Шапіро та губернатор Міннесоти Тім Волц.

21 липня 2024 року чинний президент США Байден оголосив про вихід із президентських перегонів, запропонувавши кандидатуру віцепрезидентки Гарріс.

22 липня Гарріс заявила, що йде на вибори, й пообіцяла "заслужити та виграти" номінацію від Демократичної партії.

26 липня Обама підтримав Гарріс як кандидатку на посаду президента.

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