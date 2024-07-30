Reuters: Гарріс наступного тижня вирушить у турне з кандидатом у віцепрезиденти США
Камала Гарріс (Фото: ЕРА/Kenny Holston)

Формально кандидатка у президенти США Камала Гарріс наступного тижня вирушить у передвиборче турне зі своїм кандидатом у віцепрезиденти. Про це повідомляє Reuters із посиланням на двох обізнаних співрозмовників.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

За словами одного зі співрозмовників, Гарріс планує оголосити свого кандидата на посаду віцепрезидента США перед поїздкою до ключових штатів наступного тижня – ті можуть визначити результат президентських виборів.

До таких штатів належать, зокрема, Мічиган, Пенсильванія та Вісконсин.

Днями джерела агенції Bloomberg повідомляли, що у "короткий список" кандидатів у віцепрезиденти Гарріс потрапили сенатор від Аризони Марк Келлі, губернатор Пенсильванії Джош Шапіро та губернатор Міннесоти Тім Волц.   

  • 21 липня 2024 року чинний президент США Байден оголосив про вихід із президентських перегонів, запропонувавши кандидатуру віцепрезидентки Гарріс. 
  • 22 липня Гарріс заявила, що йде на вибори, й пообіцяла "заслужити та виграти" номінацію від Демократичної партії.
  • 26 липня Обама підтримав Гарріс як кандидатку на посаду президента.

Дивіться також: Маск опублікував дипфейк із Камалою Гарріс, порушуючи правила власної соцмережі

виборисшакамала гарріс