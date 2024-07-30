Reuters: Харрис на следующей неделе отправится в турне с кандидатом в вице-президенты США

Имя кандидата в вице-президенты США может быть объявлено перед поездкой Гаррис в ключевые штаты на следующей неделе

Камала Харрис (Фото: ЕРА/Kenny Holston)

Формально кандидат в президенты США Камала Харрис на следующей неделе отправится в предвыборное турне со своим кандидатом в вице-президенты. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух осведомленных собеседников.

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По словам одного из собеседников, Харрис планирует объявить своего кандидата на должность вице-президента США перед поездкой в ключевые штаты на следующей неделе – те могут определить результат президентских выборов.

К таким штатам относятся, в частности, Мичиган, Пенсильвания и Висконсин.

На днях источники агентства Bloomberg сообщали, что в "короткий список" кандидатов в вице-президенты Харрис попали сенатор от Аризоны Марк Келли, губернатор Пенсильвании Джош Шапиро и губернатор Миннесоты Тим Уолц.

21 июля 2024 года действующий президент США Байден объявил о выходе из президентской гонки, предложив кандидатуру вице-президента Харрис.

22 июля Харрис заявила, что идет на выборы и пообещала "заслужить и выиграть" номинацию от Демократической партии.

26 июля Обама поддержал Харрис в качестве кандидата на пост президента.

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