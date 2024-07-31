Гарріс випереджає Трампа у ключових штатах – опитування Bloomberg

Гарріс випереджає Трампа на 11 пунктів у Мічигані й на 2 пункти в Неваді, Аризоні та Вісконсині

Камала Гарріс (Фото: ЕРА/EDWARD M. PIO RODA)

Віцепрезидентка США Камала Гарріс від Демократичної партії не тільки зрівнялася з 45-м президентом-республіканцем Дональдом Трампом у ключових штатах, але й випередила його на 1%. Про це свідчать результати опитування Bloomberg News / Morning Consult.

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48% виборців у ключових штатах підтримують Гарріс, 47% – визначилися, що віддають голос за Трампа.

На початку липня тоді ще кандидат у президенти Джо Байден відставав від Трампа на 2 відсоткових пункти, програючи опоненту у п'яти з семи штатів.

Зараз Гарріс випереджає Трампа на 11 пунктів у Мічигані й на 2 пункти в Неваді, Аризоні та Вісконсині.

Своєю чергою американський експрезидент обходить Гарріс на 4 пункти у Пенсильванії та на 2 – у Північній Кароліні.

Опитування проводилося з 24 до 28 липня й охопило 4973 зареєстрованих виборців. Статистична похибка вибірки становить 1 відсотковий пункт.

Інфографіка: Bloomberg

21 липня 2024 року Байден оголосив про вихід із президентських перегонів, запропонувавши кандидатуру віцепрезидентки Гарріс.

22 липня Гарріс заявила, що йде на вибори, й пообіцяла "заслужити та виграти" номінацію від Демократичної партії.

26 липня Обама підтримав Гарріс як кандидатку на посаду президента.

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