Гаррис опережает Трампа в ключевых штатах – опрос Bloomberg

Гаррис опережает Трампа на 11 пунктов в Мичигане и на 2 пункта в Неваде, Аризоне и Висконсине

Камала Харрис (Фото: ЕРА/EDWARD M. PIO RODA)

Вице-президент США Камала Харрис от Демократической партии не только сравнялась с 45-м президентом-республиканцем Дональдом Трампом в ключевых штатах, но и опередила его на 1%. Об этом свидетельствуют результаты опроса Bloomberg News/Morning Consult.

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48% избирателей в ключевых штатах поддерживают Харрис, 47% – определились, что отдают голос за Трампа.

В начале июля тогда еще кандидат в президенты Джо Байден отставал от Трампа на 2 процентных пункта, проигрывая оппоненту в пяти из семи штатов.

Сейчас Харрис опережает Трампа на 11 пунктов в Мичигане и на 2 пункта в Неваде, Аризоне и Висконсине.

В свою очередь американский экс-президент обходит Харрис на 4 пункта в Пенсильвании и на 2 – в Северной Каролине.

Опрос проводился с 24 по 28 июля и охватил 4973 зарегистрированных избирателей. Статистическая погрешность выборки составляет 1 процентный пункт.

Инфографика: Bloomberg

21 июля 2024 года Байден объявил о выходе из президентской гонки, предложив кандидатуру вице-президента Харрис.

22 июля Харрис заявила, что идет на выборы и пообещала "заслужить и выиграть" номинацию от Демократической партии.

26 июля Обама поддержал Харрис в качестве кандидата на пост президента.

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