Подоляк о "майских шашлыках" Зеленского: Украина была подготовлена, нет "идеальных" войн

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина была подготовлена к большой войне с Россией, иначе бы не смогла выстоять полгода против такого врага. Об этом он сообщил в интервью Фактам.

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В ответ на вопрос о том, почему президент Владимир Зеленский накануне полномасштабного вторжения РФ призывал не паниковать и говорил, что украинцы "поедут на шашлыки в мае", Подоляк сказал, что Украина была подготовлена к войне, так как воюет с Россией уже полгода.

"До вторжения у нас была правильно рассредоточена армия и арсеналы оружия. Если кто-то забыл, в 2016-2018 годах у нас, к сожалению, были взорваны несколько складов со снарядами. Те снаряды могли бы уравновесить обстрелы на востоке", — заявил Подоляк.

Он отметил, что никто не знал, что Россия атакует Украину именно 24 февраля, так как дату возможного нападения называли 15-20 раз. Советник главы ОП подчеркнул, что о возможности нападения говорили также начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов и министр обороны Алексей Резников.

"Подытоживая, скажу, что война в Украине развивается точно так же, как и любая другая война. Она в любом случае была бы кровавой и в любом случае был бы захват территорий. Не бывает идеальных войн, когда ты полностью изолировался и смог задержать на границе армаду в 200 000 вместе с военной техникой", — резюмировал он.

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Дмитрий Гриниченко

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