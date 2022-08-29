UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Подоляк о "майских шашлыках" Зеленского: Украина была подготовлена, нет "идеальных" войн

Цей матеріал також доступний українською
29.08.2022, 10:26
Подоляк о
Михаил Подоляк (Фото: Офис президента )

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина была подготовлена к большой войне с Россией, иначе бы не смогла выстоять полгода против такого врага. Об этом он сообщил в интервью Фактам

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В ответ на вопрос о том, почему президент Владимир Зеленский накануне полномасштабного вторжения РФ призывал не паниковать и говорил, что украинцы "поедут на шашлыки в мае", Подоляк сказал, что Украина была подготовлена к войне, так как воюет с Россией уже полгода.

"До вторжения у нас была правильно рассредоточена армия и арсеналы оружия. Если кто-то забыл, в 2016-2018 годах у нас, к сожалению, были взорваны несколько складов со снарядами. Те снаряды могли бы уравновесить обстрелы на востоке", — заявил Подоляк.

Он отметил, что никто не знал, что Россия атакует Украину именно 24 февраля, так как дату возможного нападения называли 15-20 раз. Советник главы ОП подчеркнул, что о возможности нападения говорили также начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов и министр обороны Алексей Резников

"Подытоживая, скажу, что война в Украине развивается точно так же, как и любая другая война. Она в любом случае была бы кровавой и в любом случае был бы захват территорий. Не бывает идеальных войн, когда ты полностью изолировался и смог задержать на границе армаду в 200 000 вместе с военной техникой", — резюмировал он.

Читайте также: Зеленский о предупреждениях насчет войны: Путин не хотел общаться три года, нужно оружие

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский война михаил подоляк
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 