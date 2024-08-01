Демократи починають голосувати за висування Гарріс офіційною кандидаткою у президенти США

Гарріс необхідно отримати 1976 голосів, щоб її висунули кандидаткою в президенти, але очікується, що кількість її прихильників буде значно більшою

Камала Гарріс (Фото: ЕРА/LESLIE PLAZA JOHNSON)

Члени Демократичної партії США 1 серпня розпочинають онлайн-голосування, яке має офіційно надати віцепрезидентці Камалі Гарріс статус кандидатки у президенти. Про це повідомляє газета The Washington Post.

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Гарріс – єдина кандидатка, яку було допущено до участі в онлайн-голосуванні для майже 4000 делегатів Демократичної партії.

Зазначається, що віртуальне голосування розпочинається за кілька хвилин і триватиме до вечора 5 серпня.

Гарріс необхідно отримати 1976 голосів, щоб її висунули кандидаткою в президенти, але очікується, що кількість її прихильників буде значно більшою.

Національний комітет Демократичної партії повідомив, що 3 923 делегати подали петицію з проханням включити Гарріс у бюлетень для голосування за номінацію. Жоден інший кандидат не набрав понад 300 підписів делегатів.

21 липня 2024 року чинний президент США Байден оголосив про вихід із президентських перегонів, запропонувавши кандидатуру віцепрезидентки Гарріс.

22 липня Гарріс заявила, що йде на вибори, й пообіцяла "заслужити та виграти" номінацію від Демократичної партії.

Результати опитування Bloomberg News/Morning Consult свідчать, що Гарріс не тільки зрівнялася з 45-м президентом-республіканцем Дональдом Трампом у ключових штатах, але й випередила його на 1%.

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