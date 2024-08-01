Демократи починають голосувати за висування Гарріс офіційною кандидаткою у президенти США
Члени Демократичної партії США 1 серпня розпочинають онлайн-голосування, яке має офіційно надати віцепрезидентці Камалі Гарріс статус кандидатки у президенти. Про це повідомляє газета The Washington Post.
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Гарріс – єдина кандидатка, яку було допущено до участі в онлайн-голосуванні для майже 4000 делегатів Демократичної партії.
Зазначається, що віртуальне голосування розпочинається за кілька хвилин і триватиме до вечора 5 серпня.
Гарріс необхідно отримати 1976 голосів, щоб її висунули кандидаткою в президенти, але очікується, що кількість її прихильників буде значно більшою.
Національний комітет Демократичної партії повідомив, що 3 923 делегати подали петицію з проханням включити Гарріс у бюлетень для голосування за номінацію. Жоден інший кандидат не набрав понад 300 підписів делегатів.
- 21 липня 2024 року чинний президент США Байден оголосив про вихід із президентських перегонів, запропонувавши кандидатуру віцепрезидентки Гарріс.
- 22 липня Гарріс заявила, що йде на вибори, й пообіцяла "заслужити та виграти" номінацію від Демократичної партії.
- Результати опитування Bloomberg News/Morning Consult свідчать, що Гарріс не тільки зрівнялася з 45-м президентом-республіканцем Дональдом Трампом у ключових штатах, але й випередила його на 1%.
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